Ajax deelt nieuw en langdurig contract uit aan Perr Schuurs

Vrijdag, 15 januari 2021 om 14:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:41

Ajax en Perr Schuurs hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De nieuwe verbintenis met de centrale verdediger loopt tot en met 30 juni 2025. Het vorige contract liep in de zomer van 2022 af.

Schuurs kwam in 2018 over van Fortuna Sittard en tekende toen een contract tot medio 2022. In zijn eerste seizoen kwam hij voornamelijk uit voor Jong Ajax en speelde hij slechts eenmaal voor het eerste elftal in de Eredivisie. In het voortijdig beëindigde vorige seizoen kwam Schuurs tot tien wedstrijden in de competitie. Deze jaargang speelde hij vijftien van de zestien competitieduels.

Donderdagavond werd Schuurs gepasseerd voor het competitieduel met FC Twente (1-3 zege). Jurriën Timber kreeg de voorkeur van trainer Erik ten Hag, maar viel geblesseerd uit in de tweede helft. Daarom deed Schuurs nog 26 minuten mee. De 21-jarige mandekker had dit seizoen bovendien een basisplaats in alle groepswedstrijden die Ajax in de Champions League speelde.

Voorafgaand aan het duel met FC Twente gaf Ten Hag aan waarom hij koos voor Timber in Enschede. "Timber kan snel draaien, wenden en keren. Hij past uitstekend in de laatste linie. Schuurs is wel snel, maar is minder wendbaar", gaf hij toe, om vervolgens te erkennen dat Schuurs in mindere vorm steekt. "Dat speelt een rol. Maar we geven hiermee ook vooral een andere speler een kans."