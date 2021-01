‘Daar wordt bij Virgil van Dijk niet over gesproken, dat baart me zorgen’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 13:50 • Rian Rosendaal

John Arne Riise zou graag willen weten wanneer Virgil van Dijk terugkeert bij Liverpool, nu ook collega-verdedigers Joe Gomez en Joël Matip voor langere tijd uit de roulatie zijn wegens blessureleed. De voormalig verdediger van the Reds, die tussen 2001 en 2008 uitkwam voor Liverpool, vindt het overigens niet noodzakelijk dat manager Jürgen Klopp in deze transferwindow op zoek gaat naar verdedigende versterkingen.

"Toen Virgil van Dijk zwaar geblesseerd raakte (tegen Everton in oktober, red.) vond ik het niet gek dat Liverpool niet gelijk dacht aan een vervanger van buitenaf. Ze beschikten namelijk over Joe Gomez", zo laat Riise optekenen in de Engelse media. "Toen Gomez zelf ook een blessure opliep had ik wel activiteit op de transfermarkt verwacht." De oud-linksback heeft ergens ook wel begrip voor de afwachtende houding van Liverpool. "Welke spelers zijn goed genoeg om gelijk ingepast te kunnen worden?"

"Je moet dan wel heel veel geld uitgeven aan spelers die beter zijn dan wat er al rondloopt bij Liverpool. En wat ga je met die aankopen doen op het moment dat Van Dijk en Gomez weer inzetbaar zijn?", vraagt Riise zichzelf hardop af. "Klopp heeft duidelijk veel vertrouwen in de huidige spelersgroep van Liverpool. Ze hebben het tot dusver ook goed gedaan dit seizoen. Al kan ik niet wachten op het moment dat Van Dijk weer speelminuten kan maken." De oud-speler uit Noorwegen stipt wat betreft de centrumverdediger ook een kritiekpunt aan.

"Er wordt totaal niet gesproken over de terugkeer van Van Dijk en dat baart me enigszins zorgen", legt Riise uit. "Ik heb hem tijdens de revalidatie bezig gezien op de fiets en meer van dat soort dingen, maar we weten nog steeds niet exact wanneer hij terugkeert bij Liverpool. Ik hoop echt dat hij zo snel mogelijk weer van de partij kan zijn", zo besluit Riise zijn relaas over de Oranje-international. Vanwege de personele problemen kiest Klopp in het hart van de verdediging geregeld voor middenvelders Fabinho en Jordan Henderson.