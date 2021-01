Presidentsverkiezing van Barcelona vindt geen doorgang op 24 januari

Vrijdag, 15 januari 2021

De presidentsverkiezing bij Barcelona kan geen doorgang vinden op 24 januari, zo melden verschillende media in Spanje vrijdagmiddag. Het interim-bestuur van de club heeft besloten om de verkiezingen uit te stellen, zodat clubleden die buiten Barcelona wonen per post kunnen stemmen. Een nieuwe datum voor de verkiezing is nog niet vastgesteld.

In verschillende provincies in Spanje gelden maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zo mogen veel Spanjaarden zich niet buiten hun eigen gemeente of provincie begeven. Barcelona heeft een aantal stemlocaties ter beschikking in Spanje, te weten in Barcelona (Camp Nou), Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa, Madrid, Valencia, Palma en Sevilla, en ook in Andorra, maar er blijven desondanks veel leden over die vanwege de restricties niet in staat zullen zijn om te stemmen.

De autoriteiten in Catalonië hebben eerder laten weten dat Barcelona de verkiezingen mag organiseren, maar de wetgeving van de autonome gemeenschap voorziet niet in een stemoptie per post. Om daarvoor te zorgen, moet de wet worden aangepast door de Generalitat de Catalunya, de regionale regering. Dat gaat naar verwachting niet lukken binnen negen dagen. Volgende week krijgt Barcelona te horen of er na 24 januari wél per post gestemd kan worden door de leden van de club, die zich over heel het land bevinden.

Met Joan Laporta, Victor Font en Toni Freixa zijn er nog drie kandidaten om president van Barcelona te worden. Laporta, die de meeste handtekeningen verzamelde voor zijn kandidatuur en daarmee de favoriet is, gaf eerder aan dat de verkiezing wat hem betreft kan doorgaan op 24 januari. "Als de lockdown wordt verlengd, vind ik dat er uitzonderingen gemaakt moeten worden voor de mogelijkheid om te stemmen, zoals dat gebeurt voor de mogelijkheid om te werken", zei hij. Die optie werd nooit serieus genomen. Font gaf aan te 'luisteren naar de experts die ons waarschuwen voor het gevaar om nu een verkiezing te organiseren', terwijl Freixa zei zich te zullen schikken naar de geldende maatregelen.