Anwar El Ghazi grijpt mis en ziet Bruno Fernandes geschiedenis schrijven

Vrijdag, 15 januari 2021 om 12:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:42

Anwar El Ghazi is niet verkozen tot Speler van de Maand in de Premier League. De aanvaller van Aston Villa maakte kans om verkozen te worden tot beste speler van december, maar moet de eer aan Bruno Fernandes laten. De aanvallende middenvelder van Manchester United schrijft met zijn vierde uitverkiezing geschiedenis in de Premier League.

Al sinds 1994 wordt iedere maand een speler benoemd tot beste van de afgelopen maand, maar nooit eerder slaagde een speler erin om vier keer in één kalenderjaar te worden uitgekozen. Fernandes viel de eer in februari, juni en november ook al ten deel. In 2020 werd bovendien slechts zeven keer een Speler van de Maand gekozen, omdat er in het voorjaar enkele maanden niet werd gevoetbald. Normaliter wordt in een kalenderjaar negen keer een Speler van de Maand gekozen.

In de gehele historie van de Premier League werden maar vijf spelers nog vaker uitgeroepen tot Speler van de Maand dan Fernandes: Sergio Agüero (zeven keer), Steven Gerrard (zes), Harry Kane (zes), Robin van Persie (vijf) en Wayne Rooney (vijf). De sterspeler van Manchester United was in december goed voor drie doelpunten en vier assists in de Premier League en wordt daarvoor beloond.

El Ghazi was genomineerd vanwege zijn vijf doelpunten in evenzoveel duels. Hij had de eerste Nederlander kunnen worden sinds Virgil van Dijk in december 2018 die de prestigieuze prijs zou winnen. De andere genomineerden waren Emiliano Martínez (Aston Villa), Ben Mee (Burnley), Mohamed Salah (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Tomás Soucek (West Ham United) en John Stones (Manchester City).