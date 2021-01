Ibrahimovic: ‘Niet normaal dat hij nooit in de Champions League heeft gespeeld’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 12:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:49

Zlatan Ibrahimovic hoopt zich met AC Milan voor het eerst sinds 2013 weer te kwalificeren voor de Champions League. In de afgelopen zeven seizoenen eindigde de club steeds buiten de top vier in de Serie A, maar momenteel gaat Milan na zeventien wedstrijden aan kop in Italië. Ibrahimovic, inmiddels hersteld van zijn hamstringblessure, vindt dat i Rossoneri thuishoren op het hoogste podium in Europa.

In gesprek met de Corriere dello Sport noemt Ibrahimovic het 'niet normaal' dat Milan geen deel meer uitmaakt van de Champions League-elite. "Niet voor de club en niet voor de supporters", voegt hij daaraan toe. "Met alle respect: ik zie Atalanta in de Champions League spelen en Milan niet. Ik ben gekomen om daar verandering in te brengen. Ik weet niet wat er de afgelopen zeven jaar bij de club is gebeurd, maar het lijkt me duidelijk dat er geen stabiliteit op het veld kan zijn zonder stabiliteit binnen de club."

De langdurige absentie van Milan in het miljardenbal betekent dat Gianluigi Donnarumma nog wacht op zijn debuut in het toernooi. "Hij is de beste doelman ter wereld, maar dat vertel ik hem niet. Hij moet zichzelf willen blijven verbeteren. Het is niet normaal dat hij nog nooit een wedstrijd in de Champions League heeft gespeeld", meent Ibrahimovic, die zich ook ontfermt over een ander talent van Milan, Pierre Kalulu. De twintigjarige verdediger, in de zomer overgekomen van Olympique Lyon, debuteerde vorige maand.

Pierre Kalulu speelde inmiddels acht officiële wedstrijden voor AC Milan.

Kalulu beleefde op 10 december 2020 in de Europa League-wedstrijd tegen Sparta Praag (0-1 zege) zijn vuurdoop. Ibrahimovic was er toen vanwege blessureleed niet bij, maar heeft zijn jonge ploeggenoot later op de vingers getikt. "Een paar weken geleden droeg hij handschoenen tijdens zijn debuut. Ik zei meteen dat hij ze af moest doen! Hoe kom je over als jonge, debuterende verdediger met handschoenen? De spits wordt er in ieder geval niet bang van", weet Ibrahimovic uit eigen ervaring.

Het liefst speelt de 39-jarige Zweed ook niet tegen bange verdedigers, vertelt hij. "Ik houd van de spelers die niet terugdeinzen voor een hard, maar fair duel. Besef dat er voorheen geen VAR was", geeft hij aan. Met name de duels met Paolo Maldini, oud-verdediger van Milan, herinnert Ibrahimovic zich. "Paolo Maldini heeft me als jongere speler gemotiveerd. Hij zegt nu dat ik toen niet zo sterk was als ik nu ben, maar als ik het me goed herinner, was het niet alsof hij alle duels van mij won", doelt de spits op de jaren waarin hij uitkwam voor Juventus en Internazionale. "Ik houd van het spel van Giorgio Chiellini: een beest dat alsmaar op je blijft jagen. Dat is de juiste mentaliteit."

Ibrahimovic gooit er bij zijn warming-up indrukwekkende bewegingen uit! De fysiotrainer geeft geen krimp... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 9 januari 2021

"Zolang ik me goed voel, blijf ik doorgaan", vertelt Ibrahimovic over het vervolg van zijn carrière. De veteraan stond anderhalve maand aan de kant met een hamstringblessure, maar had dinsdag in de Coppa Italia-wedstrid tegen Torino (0-0, w.n.s.) zijn eerste basisplek sinds zijn rentree. Hij voelt zich nog fit genoeg om door te gaan. Voor zijn blessure was Ibracadabra in zes competitieduels goed voor tien doelpunten. "In juni loopt mijn contract af en dan zullen we het erover hebben. Ik heb na mijn komst voor zes maanden getekend en daarna verlengd, omdat ik mezelf en de club niet wilde opzadelen met een situatie waar we niet uit konden komen. Ik vind keuzevrijheid heel belangrijk."

Ibrahimovic wordt tot slot gevraagd naar het cadeau dat hij in november aan een aantal ploeggenoten gaf. Na het uitkomen van de PlayStation 5 deelde Ibrahimovic gratis consoles uit aan Rafael Leão, Mateo Musacchio en Samuel Castillejo. "Ik vroeg eigenlijk wie tegen een bepaalde prijs een PlayStation wilde. De personen die 'ja' zeiden, kwamen op de lijst. Tegen de rest zei ik: 'Helaas, te laat.' Daardoor wist ik met wat voor types ik te maken had", lacht Ibrahimovic. "Nu let iedereen wel goed op als ik iets zeg."