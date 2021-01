Optimisme groeit bij Schalke 04: ‘Voel dat Huntelaar uitdaging graag aangaat’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 11:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:59

Christian Gross ziet Klaas-Jan Huntelaar maar wat graag terugkeren bij Schalke 04. De onlangs aangestelde hoofdtrainer zegt dit vrijdag op een persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt van aanstaande zondag. Gross hoopt dat Huntelaar, die bij Ajax beschikt over een aflopend contract, zijn steentje kan bijdragen in de strijd tegen degradatie. De club uit Gelsenkirchen bezet momenteel de zeventiende plaats in de Bundesliga.

“Er is nog geen definitieve deal gesloten, maar feit is dat er wederzijdse interesse is“, zo laat Gross vrijdagochtend weten op de persbijeenkomst van Schalke 04. “Als een speler met die persoonlijkheid, ervaring en kwaliteit bij ons zou willen terugkeren, dan zou dat fantastisch zijn.“ De Schalke-coach zag Huntelaar donderdagavond als invaller tweemaal scoren in de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Twente (1-3). “Hij liet zien nog steeds over bepaalde kwaliteiten te beschikken. Hoe fit hij is en of hij negentig minuten per week kan spelen, dat laat ik nog even in het midden.“

Volgens Gross speelt mee dat Huntelaar eerder al zeven jaar het shirt van Schalke 04 droeg. “Als iemand voor Schalke heeft gespeeld, dan is hij besmet door het Schalke-virus. Ik voel dat hij deze uitdaging graag aangaat. Dat verdient mijns inziens het grootste respect“, aldus de Zwitserse oefenmeester, die reeds de eerste contacten heeft gelegd met Huntelaar. De 37-jarige aanvaller van Ajax liet zich donderdagavond na het duel met FC Twente uit over de flirt met Schalke 04.

Klaas-Jan Huntelaar in dubio: ‘Schalke is iets meer een gevoelskeuze’

De aanvaller van Ajax weet nog niet honderd procent zeker of hij terugkeert bij Schalke 04. Lees artikel

“Schalke heeft zich gemeld, ik heb het er met Ajax over gehad. Het is een moeilijke keuze, natuurlijk. Voor mij. Kijk, Schalke en Ajax zijn de clubs waar ik het meest mee heb. Ik heb tegen Schalke gezegd dat ik ging kijken en dat ik het met Ajax zou bespreken. Dan ga je het traject in van beslissen“, zo klonkt het in gesprek met ESPN. Volgens Huntelaar is het in alle gevallen een lastige kwestie. “Natuurlijk is het moeilijk. Ik ben er nog niet uit dat ik het zeg. Nee, ik weet het nog niet helemaal. Ik ga er nog een nachtje over slapen. Eerst maar eens genieten van deze wedstrijd.“

SPOX wist donderdagavond te melden dat de komst van Huntelaar als ‘plan B’ geldt voor Schalke 04. De nummer zeventien van de Bundesliga wilde eigenlijk verder met Vedad Ibisevic, maar hij verliet Gelsenkirchen deze maand uiteindelijk na een ruzie met de technische staf. Sport1 bracht Schalke 04 vervolgens in verband met de clubloze Mario Mandzukic, maar die interesse lijkt inmiddels te zijn bekoeld. Huntelaar staat duidelijk bovenaan het lijstje van de laagvlieger, zo valt op te maken uit de woorden van Gross.