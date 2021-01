Engelse interesse in Zirkzee staat haaks op uitspraak over transferwindow

Vrijdag, 15 januari 2021 om 10:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:23

De geruchten over een mogelijke winterse overstap van Joshua Zirkzee naar Everton lijken haaks te staan op de ambities van Director of Football Marcel Brands. De bestuurder in Engelse dienst liet donderdagavond op een aandeelhoudersvergadering weten dat de selectie van Everton dient te worden ingekrimpt, zo weet de Liverpool Echo te melden. Brands is aan de andere kant dus niet bezig met eventuele tussentijdse aankopen voor manager Carlo Ancelotti.

Brands zei tijdens een presentatie dat Everton bereid is om mee te werken aan het vertrek van enkele bankzitters. Volgens bovengenoemd medium gaat het mogelijk om Bernard, Cenk Tosun en Jonjoe Kenny, die onder Ancelotti niet kunnen rekenen op een basisplaats. De Everton-directeur was daarnaast duidelijk over de plannen van zijn club op de transfermarkt. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat er nieuwe spelers worden gepresenteerd op Goodison Park, ondanks het feit dat talkSPORT Zirkzee linkte aan Everton. Men zou de spits op huurbasis willen overnemen van Bayern München, inclusief een optie tot koop. "We verwachten geen nieuwe spelers te halen tijdens deze transferwindow."

Op de aandeelhoudersvergadering ging Brands voorts in op de tumultueus verlopen transferperiode van vorig jaar zomer. Mede door de coronacrisis ontstonden er soms bizarre situaties voor de voormalig technisch directeur van PSV. "Het was één van de moeilijkste en vreemdste transferwindows ooit", zo werd Brands geciteerd door de Liverpool Echo. "De pandemie speelde echt een zeer grote rol. Aan het einde van de transferperiode hadden we een selectie met maar liefst 27 spelers, meer dan we in eerste instantie voor ogen hadden."

"We wisten uiteindelijk zes spelers aan te trekken", zo ging Brands verder met zijn terugblik. "Drie spelers kwamen definitief naar Everton: Allan, Abdoulaye Doucouré en Ben Godfrey. Voor Niels Nkounkou betaalden we alleen een trainingsvergoeding. Robin Olsen haalden we op huurbasis binnen, zonder dat we daarvoor een huursom hoefden neer te leggen. En James Rodríguez kwam gratis over van Real Madrid", aldus Brands.