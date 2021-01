Ronald de Boer verklapt eerste Champions League-analist van RTL7

Vrijdag, 15 januari 2021 om 11:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:29

Wesley Sneijder blijft actief in de voetballerij, zo verzekert Ronald de Boer vrijdag in de radio-uitzending van Veronica Inside. Volgens de analist gaat Sneijder een trainerscursus volgen én wordt hij analist bij de Champions League-uitzendingen van volgend seizoen. De oud-middenvelder stopte in augustus 2019 als voetballer; een poging om terug te keren als speler bij FC Utrecht was eerder dit jaar van korte duur.

"Hij gaat een training doen en de papieren halen. Hij is er heel serieus in", verzekert De Boer. In september vertelde Sneijder al dat hij zich wilde inschrijven voor een verkorte cursus die twee jaar duurt. "Het is de bedoeling dat ik de komende tijd individueel word begeleid en ga proeven aan het vak. Vanaf april volgend jaar stroom ik dan in de cursus in", zei de 134-voudig international toen in de online talkshow van Voetbal International.

Sneijder lijkt tevens een van de analisten te worden bij de Champions League-uitzendingen van RTL7, dat de rechten voor de komende jaargang heeft bedongen. "’Ja dat heeft hij ook tegen mij gezegd, dat hij dat bijna honderd procent zeker gaat doen", aldus De Boer. Eerder bevestigde RTL dat Humberto Tan als presentator betrokken zal zijn bij de uitzendingen van de Champions League. Over vaste analisten was tot dusver nog niets bekend.

De Boer wordt in het interview ook gevraagd naar zijn verwachtingen van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van zondagmiddag. Hij voorspelt een 3-1 zege voor de koploper. "Ik verwacht een heel eenzijdig duel waarin Ajax continu de bal heeft. Feyenoord heeft, zo geeft Dick Advocaat ook ruiterlijk toe, niet de spelers om druk te zetten en zal inzakken en wachten op een momentje", aldus De Boer, die Feyenoord niet kansloos acht. "Bij Feyenoord ziet het er defensief goed uit en kan uit standaardsituaties altijd een goal maken. Ik vond Luis Sinisterra goed invallen tegen PEC Zwolle (1-0 zege, red.). Hij geeft weer een beetje sjeu aan de ploeg."