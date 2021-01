Voorspelling Jans ingehaald door actualiteit na uitvallen Cerny tegen Ajax

Vrijdag, 15 januari 2021 om 10:19 • Rian Rosendaal

Er zijn zorgen bij FC Twente over de hamstringblessure van Vaclav Cerny. Men vreest een lange absentie van de vleugelaanvaller, die donderdagavond tegen Ajax (1-3) al na acht minuten geblesseerd uitviel. De Telegraaf sluit een dag later niet uit dat de Tukkers in de tweede helft van de winterse transferwindow op zoek gaan naar een vervanger voor Cerny.

FC Twente nam eerder deze maand afscheid van bankzitters Halil Dervisoglu, Alexander Jeremejeff, Lazaros Lamprou en Lindon Selahi. Daar staat de komst van Issah Abass tegenover. De spits uit Ghana is op alle posities in de voorhoede inzetbaar. Trainer Ron Jans gaf voorafgaand aan het thuisduel met Ajax nog een duidelijk signaal af. "Als er zich deze maand geen rare blessures meer voordoen, hoef ik er geen aanvaller bij. Het seizoen is nog maar vier maanden en de voorhoede zoals die nu staat, functioneert goed", zo klonk het in gesprek met De Telegraaf.

Na het treffen met Ajax liet Jans met het oog op de kwetsuur van Cerny een ander geluid horen. "Ik ben bang, dat de schade nog wat groter is dan de nederlaag alleen", zei de Twente-coach in gesprek met ESPN. Naast Cerny viel linksback Jayden Oosterwolde uit met een hamstringblessure. De verwachting is dat hij enkele weken uit de roulatie is. Jans vreest Cerny langer kwijt te zijn. "We weten nog niet wat er aan de hand is, we moeten de scan afwachten, maar we maken ons wel zorgen."

Jans denkt overigens niet dat Cerny, dit seizoen op huurbasis overgenomen van FC Utrecht, ook volgend seizoen het shirt van FC Twente draagt. "Ik hoop dat hij wat langer blijft, maar als hij weggaat: ik mis hem nu al." De vleugelaanvaller viel tegen Ajax uit na zijn eerste doelpoging van de ontmoeting in de Grolsch Veste. Cerny brak vorige week tegen FC Emmen (1-4) een record uit 2015 van Hakim Ziyech. De huidige speler van Chelsea kwam destijds tot vijf doelpunten en vijf assists voor FC Twente, een mijlpaal die pas zes jaar later werd geëvenaard door Cerny. Laatstgenoemde staat inmiddels op zes treffers en evenveel assists namens de formatie van Jans.