Feyenoord heeft goed nieuws over ‘robuuste verdediger’ en ‘verfijnde stilist’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 10:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:47

Feyenoord houdt Sondre Skogen en Mikael Törset Johnsen binnenboord. Via de officiële kanalen maakt de club vrijdagochtend bekend dat de twintigjarige Noren een contract tot het eind van het seizoen hebben ondertekend. Skogen en Johnsen komen uit voor het beloftenteam van Feyenoord werden het afgelopen halfjaar gehuurd van Rosenborg BK.

Skogen maakt nu definitief de overstap naar Rotterdam .In zijn contract is een optie opgenomen om hem na de zomer nog twee jaar langer te behouden. Johnsen staat nog steeds bij Rosenborg onder contract en wordt een half jaar extra gehuurd door Feyenoord. Het Scandinavische duo speelt bij Feyenoord onder een oude bekende: Rini Coolen, de trainer van Feyenoord Onder-21, werkte tussen 2018 en 2020 als hoofd jeugdopleidingen bij Rosenborg.

Feyenoord bindt twee Noorse talenten tot het einde van het seizoen aan de club: ???? Sondre Skogen ???? Mikael Tørset Johnsen#FeyenoordO21 • #VarkenoordView — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 15, 2021

Technisch directeur Frank Arnesen hoopt Skogen en Johnsen de komende maanden vaker in actie te kunnen zien. "Door de competitiestop vanwege het coronavirus hebben Sondre en Mikael hun kwaliteiten nog niet zo vaak kunnen etaleren. Jammer, want ik weet dat ze tot veel in staat zijn", vertelt Arnesen. "Sondre is een sterke, robuuste verdediger en Mikael een verfijnde stilist op het middenveld. Kwaliteiten waar Feyenoord Onder-21 hopelijk in de tweede seizoenshelft op kan bouwen."

Skogen wacht nog op zijn debuut in het betaald voetbal, terwijl Johnsen in 2019 al zes officiële wedstrijden speelde voor het eerste elftal van Rosenborg. In de laatste competitiewedstrijd van Feyenoord Onder-21 voordat de amateurcompetities werden stopgezet, het uitduel met ADO Den Haag (3-1 nederlaag) van 19 september, hadden ze allebei een basisplaats. Feyenoord Onder-21 speelde dit seizoen slechts drie competitieduels voordat het amateurvoetbal werd stilgelegd.