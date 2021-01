‘Joshua Zirkzee kan Bayern inruilen voor avontuur in de Premier League’

Vrijdag, 15 januari 2021

Joshua Zirkzee vervolgt zijn loopbaan wellicht bij Everton, zo weet talkSPORT vrijdagochtend te melden. De club van manager Carlo Ancelotti denkt aan een huurdeal met Bayern München, inclusief een optie tot koop. Zirkzee wordt al enige tijd in verband gebracht met een tussentijds vertrek bij de Champions League-winnaar uit Duitsland.

Het is afwachten of de technische leiding van Bayern mee wil werken aan een winters vertrek van Zirkzee, die in München beschikt over een verbintenis tot medio 2023. De pas negentienjarige spits leek eerst te mogen vertrekken van trainer Hansi Flick, al werd hij afgelopen woensdag enigszins verrassend opgenomen in de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Holstein Kiel. Zirkzee zat het gehele duel op de bank en moest lijdzaam toezien hoe der Rekordmeister na het nemen van strafschoppen werd uitgeschakeld in het Duitse bekertoernooi.

Eintracht Frankfurt lijkt geen optie meer te zijn, daar de Duitse club Luka Jovic deze week heeft teruggehaald 1. FC Köln en Heracles Almelo zijn ook genoemd. Trainer Frank Wormuth acht de kans echter klein dat Zirkzee binnenkort wordt gepresenteerd. "Ik heb natuurlijk met Hansi Flick over Zirkzee gesproken. We hebben contact gehad, maar het is niet concreet. Ik denk dat Bayern hem wel wil verhuren, maar zijn salaris is voor ons niet op te hoesten", zo klonk het dinsdag uit de mond van Wormuth in gesprek met ESPN.

Situatie van Joshua Zirkzee bij Bayern München lijkt volledig te keren

De aanvaller is ondanks alles opgenomen in de wedstrijdselectie van de Duitse grootmacht. Lees artikel

Het is al een aantal weken rumoerig rond de jonge aanvaller. BILD schreef vorige week dat Zirkzee zich voorlopig moest bewijzen bij de Onder-23, omdat hij zich niet voor honderd procent zou inzetten en Flick zich stoorde aan zijn gedrag op Instagram. Hij bewees zichzelf afgelopen weekeinde echter een slechte dienst door tegen een fikse schorsing aan te lopen. Het ging mis, toen de jeugdinternational in de 27ste minuut van het duel tussen de beloften van Bayern en stadgenoot 1860 München met zijn schoen het gezicht van doelman Marco Hiller raakte. Het gevolg was een bloedende Hiller en een schorsing van drie duels voor Zirkzee.

Mocht Zirkzee inderdaad naar Everton verkassen, dan gaat hij de concurrentiestrijd aan met Dominic Calvert-Lewin, die met elf doelpunten op een gedeelde derde plaats staat op de topscorerslijst in de Premier League. Ancelotti beschikt wat betreft de spitspositie bij the Toffees verder over Cenk Tosun.