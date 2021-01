Klaas-Jan Huntelaar verlaat Ajax voor terugkeer bij Schalke 04

Dinsdag, 19 januari 2021 om 18:31 • Yanick Vos • Laatste update: 18:41

Klaas-Jan Huntelaar vertrekt bij Ajax. De 37-jarige spits gaat in op de aanbieding van Schalke 04 en maakt het seizoen af in de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen kan de diensten van de spits goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Schalke staat op de achttiende plaats in de Duitse competitie met zeven punten uit zestien wedstrijden. De selectie van trainer Christian Gross op betere tijden met het aantrekken Huntelaar, die van 2010 tot en met 2017 voor Schalke speelde.

Ajax gaat geen vervanger aantrekken voor Huntelaar, zo meldt directeur voetbalzaken Marc Overmars op de clubwebsite. "Wij lossen zijn vertrek met Lassina Traoré en Brian Brobbey intern op", aldus Overmars. Daarnaast heeft Ajax uiteraard de beschikking over eerste spits Sébastien Haller, die in de winterstop werd overgenomen van West Ham United. Ook Dusan Tadic en Zakaria Labyad zouden als spits kunnen spelen.

Huntelaar verruilt Ajax voor Schalke 04: 'Hij schiet zijn oude liefde te hulp'

Huntelaar moest dit seizoen genoegen nemen met een reserverol onder Erik ten Hag. Door concurrentie van Lassina Traoré, Brian Brobbey, Dusan Tadic en Zakaria Labyad kwam de routinier deze jaargang weinig aan spelen toe. Vorige week telde Ajax 22,5 miljoen euro neer voor de komst van Sébastien Haller, waardoor de kansen op speeltijd voor Huntelaar nog verder slonken. Donderdagavond bewees Huntelaar echter nog wel zijn waarde voor de Amsterdammers. Tegen FC Twente kwam hij vlak voor tijd als invaller binnen de lijnen bij een 1-1 tussenstand. Met twee doelpunten in de slotfase bezorgde hij Ajax drie punten.

Na afloop van de overwinning in Enschede bevestigde Huntelaar dat Schalke zich voor hem had gemeld. “Het is een moeilijke keuze, natuurlijk. Voor mij. Kijk, Schalke en Ajax zijn de clubs waar ik het meest mee heb. Ik heb tegen Schalke gezegd dat ik ging kijken en dat ik het met Ajax zou bespreken. Dan ga je het traject in van beslissen”, zei hij tegen ESPN. “Waar ik naar neig? Het is lastig. Voor alles spreekt wat. Schalke zit wat meer in de problemen, dat is iets meer een gevoelskeuze. Ajax is wat stabieler, misschien een mooier einde qua titel, beker of Europees. Natuurlijk is het moeilijk.” Inmiddels heeft Huntelaar de knoop doorgehakt en keert hij terug bij de club waar hij in 7 jaar tijd 126 doelpunten maakte in alle competities.