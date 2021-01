Vrijdag, 15 Januari 2021

Chelsea werkt aan verhuur en optie van dertig miljoen

Nuno Espírito Santo is een van de kandidaten om Mikel Arteta op te volgen als manager van Arsenal. De oefenmeester van Wolverhampton Wanderers wil graag in de Premier League blijven en is door zaakwaarnemer Jorge Mendes naar voren geschoven bij de Londenaren. (The Sun)

Het lijkt erop dat AC Milan naast Mohamed Simakan grijpt. De verdediger van Strasbourg is op weg naar RB Leipzig, dat bereid is om Simakan op huurbasis voor de rest van het seizoen bij de Ligue 1-club te laten spelen. (Téléfoot)

Chelsea en AC Milan zijn nog altijd in gesprek over een transfer van Fikayo Tomori. De Engelse topclub wil meewerken aan een huurdeal met optie tot koop van dertig miljoen euro. (Fabrizio Romano)

Het is zeer waarschijnlijk dat Franco Vázquez LaLiga gaat inruilen voor de Serie A. De middenvelder is door zijn management aangeboden bij Torino en Parma, die 3,5 miljoen euro moeten zien neer te tellen voor de bankzitter van Sevilla. (Diverse Italiaanse media)

De vraagprijs van Dayot Upamecano wordt door een afspraak in zijn contract komende zomer verlaagd naar 42 miljoen euro. Desondanks is RB Leipzig niet van plan om hem deze transferperiode te verkopen. (The Guardian)