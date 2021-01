Fabrizio Romano meldt update over transfer Mesut Özil naar Fenerbahçe

Vrijdag, 15 januari 2021 om 07:34 • Yanick Vos • Laatste update: 08:11

Mesut Özil lijkt hard op weg naar de uitgang bij Arsenal en alles wijst erop dat Fenerbahçe zijn nieuwe club wordt. Fabrizio Romano laat vandaag op Twitter weten dat de Duitse middenvelder nog altijd in onderhandeling is met the Gunners over het ontbinden van zijn contract. Fenerbahçe blijft hopen op zijn komst en is bereid om tot aan het einde van de transferwindow op hem te wachten.

Özil kwam in maart vorig jaar voor het laatst in actie namens Arsenal. De 32-jarige middenvelder komt dit seizoen niet voor in de plannen van manager Mikel Arteta en speelde deze jaargang dan ook nog geen minuut. Het contract van Özil loopt na dit seizoen af, waardoor hij deze maand vrij is om te praten met geïnteresseerde clubs. Fenerbahçe heeft interesse en wil hem graag transfervrij overnemen. Het is daarom wachten tot Özil het met Arsenal eens raakt over het ontbinden van het contract. Volgens Romano is er nog geen akkoord. “Het bestuur van Fenerbahçe heeft Özil laten weten dat zij bereid zijn om tot aan het einde van de transferwindow te wachten om hem te contracteren. Fener blijft pushen en trainer Umut Bulut wil hem graag hebben", zegt de Italiaanse transferexpert.

More about Özil. Negotiations are still on with Arsenal to terminate his contract [no agreement yet]. Fenerbahçe board told Özil they’re ‘ready to wait until the end of the window’ to sign him. Fener keep pushing and even their manager Bulut wants Mesut strongly. ???? #AFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2021

Arteta werd donderdagavond gevraagd naar de situatie van Özil. Na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tegen Crystal Palace ging de trainer kort in op het mogelijke vertrek van de ex-speler van onder meer Schalke 04, Werder Bremen en Real Madrid. “Of hij de club gaat verlaten? Er zijn wat gesprekken met Edu (technisch directeur, red.) en de club, maar op dit moment is het niet concreet”, aldus Arteta tegenover Sky Sports. In de Turkse media liet technisch directeur Emre Belözogu zich deze week al uit over de eventuele komst van Özil naar Istanbul. “Ik zie het met vertrouwen tegemoet, maar ik denk niet dat het makkelijk gaat worden”, zei hij woensdag. “Mesut heeft nog een contract bij zijn club. Het zou mooi zijn als Fenerbahçe zo’n speler kan aantrekken. We hebben met hem en zijn zaakwaarnemer gesproken. De komst van Mesut is dichterbij dan ooit”, sloot hij hoopvol af.