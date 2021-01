Tyrell Malacia bespreekt boekenlijst: ‘Wat ik nu lees? Vijftig tinten grijs’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 07:17 • Laatste update: 07:25

Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia maakt zich op voor zijn tweede Klassieker op het hoogste niveau. In aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Ajax blikt de linksback in een interview met het Algemeen Dagblad vooruit op de confrontatie met de Braziliaanse buitenspeler Antony, terwijl ook een van zijn hobby’s aan bod komt: lezen. Malacia liet eind vorig jaar weten dat hij graag boeken leest en tegenover de krant vertelt hij om welke boeken het gaat en wat hij daarvan leert.

“Soms won je, soms verloor je, maar we waren nooit bang. En ik zag ook nooit spelers aan de andere kant lopen waarvan ik dacht: dat kan ik niet of dat zou ik nooit kunnen”, zegt Malacia over de wedstrijden tegen Ajax in de jeugd van Feyenoord. De back speelde tot dusver met het eerste elftal pas een keer tegen de Amsterdammers (2-0 nederlaag). In ontmoetingen die volgden was hij geblesseerd of wisselspeler. Zondag staat hij tegenover Antony, met zeven doelpunten en acht assists dit Eredivisie-seizoen een van de gevaarlijkste spelers van de competitie. “Mooi toch?'' reageert Malacia. “We gaan het gewoon uitvechten met elkaar. Ik vind het juist wel mooi om tegen iemand te spelen die in vorm is.”

De 21-jarige linksback ziet de wedstrijd tegen Ajax met veel vertrouwen tegemoet. Dat komt mede doordat hij de afgelopen jaren een team om zich heen verzamelde met mensen die hem verder kunnen helpen, zowel fysiek als mentaal. “En daarnaast is mijn familie er altijd voor mij. Als profvoetballer wil iedereen alles van je weten. Dat vind ik nog altijd vreemd”, zegt Malacia, die naar eigen zeggen als kind nooit zo was. Voetbalhelden had hij niet. “Mijn vader, dát was mijn held. Hoe hij leefde om zijn gezin verder te brengen. Werken, slapen en weer werken om ons te kunnen laten doen wat wij graag wilden. Daar had en heb ik enorm respect voor. En ik ben ook trots op mezelf, omdat ik naar hem heb geluisterd.”

Malacia erkent dat hij door de lessen van zijn vader nooit het verkeerde pad is opgegaan. In het deel van Rotterdam waar hij opgroeide zag hij genoeg leeftijdsgenoten soms ‘de verkeerde afslag nemen’. “We hadden het over het feit dat ik boeken lees. Jongens als Royston Drenthe, Andy van der Meijde en Glenn Helder vertellen in hun biografieën over valkuilen. Dat lees ik graag, omdat ik er iets van kan leren”, legt Malacia uit. “En de biografie van Michelle Obama. Zij geeft aan dat je altijd met beide benen op de grond moet blijven staan. Dat vind ik ook belangrijk. Wat ik nu lees? Vijftig tinten grijs. Heel ander genre, haha. Maar ook leuk.”