Ten Hag ontkent interesse: ‘Er is op dit moment geen sprake van’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 06:48 • Yanick Vos • Laatste update: 08:10

Toby Alderweireld is voorlopig geen optie voor Ajax, zo heeft trainer Erik ten Hag donderdag laten weten na afloop van de 1-3 overwinning op FC Twente. De 31-jarige verdediger van Tottenham Hotspur wordt sinds vorige week in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie nadat PSV-scout Jan Vennegoor of Hesselink volgens De Telegraaf geïnformeerd heeft naar de diensten van de 104-voudig Belgisch international.

Ten Hag erkende donderdagavond in gesprek met ESPN dat Ajax via directeur voetbalzaken Marc Overmars nog altijd nauw in contact staat met Alderweireld. “We hebben goed contact met Alderweireld, maar we hebben geen concrete interesse”, zei de trainer. “We hebben continu contact. Marc onderhoudt met alle spelers die vertrokken zijn bij Ajax nauwe contacten, kijk maar naar Klaassen. Op dit moment is daar geen sprake van.”

Vorige week maakte De Telegraaf bekend dat PSV geïnformeerd zou hebben naar Alderweireld. Algemeen directeur Toon Gerbrands ontkende dat desgevraagd, waarna Ajax-clubwatcher Mike Verweij liet weten dat er wel degelijk interesse is vanuit Eindhoven in de diensten van de Belg bij zaakwaarnemer Stijn Francis. “Vennegoor of Hesselink heeft gebeld met de zaakwaarnemer van Toby Alderweireld”, zei Verweij in een video op de website van zijn werkgever.“Vennegoor of Hesselink is scout bij PSV en zou met Francis over meerdere spelers hebben gesproken. “Er is ook heel nadrukkelijk naar de situatie van Alderweireld geïnformeerd.”

“Of PSV een serieuze optie wordt, ligt vooral aan Ajax”, vervolgde Verweij. “Als Ajax komt, hoeft Alderweireld daar geen drie seconden over na te denken. Dan gaat hij liever naar Amsterdam dan naar Eindhoven.” De Ajax-clubwatcher sprak zijn twijfels uit over een eventuele terugkeer van Alderweireld naar de Johan Cruijff ArenA. Hij wees naar het tot medio 2023 doorlopende contract van de centrumverdediger in Londen. “Dus zij zullen hem ook niet voor niets laten gaan. Hij is nu 31 jaar, met een restwaarde van nul.”