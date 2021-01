‘Haller wil ook kampioen worden en heeft zijn maatje al gevonden’

Donderdag, 14 januari 2021 om 23:26 • Dominic Mostert

Sébastien Haller is blij met zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax. De recordaankoop opende donderdagavond de score op bezoek bij FC Twente (1-3) en daarmee is de kop eraf. “Ja, natuurlijk”, reageert Haller op de vraag of zijn doelpunt enige opluchting met zich meebracht. “Ik ben een spits, dus ik moet doelpunten maken en belangrijk zijn voor de ploeg."

"Vandaag had ik nog meer kunnen leveren", voegt Haller eraan toe in gesprek met ESPN. Hij was uiteindelijk goed voor een doelpunt en een assist bij de belangrijke 1-2 van Klaas-Jan Huntelaar in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Zelf kwam Haller tot scoren uit een kopbal, na een scherp aangesneden en indraaiende voorzet van Antony vanaf de rechterflank. De combinatie was geen toeval, verzekert de spits.

"We hebben het er voor de wedstrijd over gehad. Dat zijn de dingen waar je het als ploeggenoten over moet hebben: hoe je partner zich beweegt over het veld. Ik weet dat hij graag zulke voorzetten geef, dus ik was erop aan het wachten. Hij heeft de kwaliteit ervoor en ik hoef hem alleen maar te volgen", vertelt Haller, die zich tevens gelukkig prijst met de aanwezigheid van Huntelaar. De matchwinner viel in minuut 89 in en scoorde twee keer.

"We mogen ons allemaal gelukkig prijzen dat hij hier is. Iedereen weet wat voor speler het is en hoeveel ervaring hij heeft. Daarom is hij ook belangrijk in de kleedkamer", stelt Haller, die hoopt dat zijn concurrent niet naar het geïnteresseerde Schalke 04 gaat. "Wij zullen proberen om hem hier te houden." Analist Ronald de Boer snapt wel waarom Haller hoopt dat Huntelaar in Amsterdam blijft. "Hij wil ook kampioen worden. Dan is het natuurlijk lekker om Klaas-Jan te kunnen brengen als het misgaat. Hij heeft nu al zijn maatje gevonden, denk ik."