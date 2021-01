Arsenal en Crystal Palace rekenen af met reeksen van 12 en 13 wedstrijden

Donderdag, 14 januari 2021 om 23:10

Arsenal en Crystal Palace hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. Het Premier League-duel in het Emirates Stadium eindigde in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Het was voor Arsenal de eerste keer in twaalf competitiewedstrijden dat in eigen huis de nul werd gehouden; The Eagles hielden voor het eerst sinds dertien duels het doel schoon in een uitwedstrijd. Na de puntendeling bezet de ploeg van Mikel Arteta met 24 punten de elfde plek op de ranglijst.

Waar Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt in het verloren FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (1-0) nog in de basis stonden, moesten de Nederlanders tegen Arsenal genoegen nemen met een plek op de bank. Crystal Palace begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd, al werd de eerste grote kans gecreëerd door Arsenal. Na een hoekschop belandde de bal op de hoek van het zestienmetergebied voor de voeten van Pierre-Emerick Aubameyang, maar het snoeiharde schot dat volgde werd met moeite gepareerd door Vicente Guaita.

Na de mogelijkheid van Aubameyang kwamen the Gunners eigenlijk niet meer in het spel voor, en waren het de bezoekers die de duimschroeven aandraaiden. Na een klein halfuur spelen haalde Tyrick Mitchell de achterlijn en legde de bal terug op Christian Benteke, die het leer, ondanks een zee aan ruimte, echter niet tussen de palen kreeg. Op slag van rust was Benteke opnieuw dicht bij de openingstreffer, maar Bernd Leno voorkwam met een fraaie redding dat de spits binnenknikte. Ook via James Tomkins hadden the Eagles de score kunnen openen; zijn krachtige kopbal uit een vrije trap van Eberechi Eze belandde echter op de lat.

In de tweede helft kwam het niveau een stuk lager te liggen en de goed uitgespeelde kansen werden spaarzaam. Vlak na de thee kreeg Arsenal weliswaar nog een mogelijkheid via Héctor Bellerín, maar het schot vanaf de rand van de zestien ging rakelings naast. In de slotfase dacht Crystal Palace nog aanspraak te maken op een strafschop nadat Wilfried Zaha onderuitging in een duel met Rob Holding, maar zowel arbiter Andre Marriner als de videoscheidsrechter wuifde het appel weg.