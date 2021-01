Spectaculaire tweede helft in Tilburg kent ontknoping in minuut 93

Donderdag, 14 januari 2021 om 22:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:12

FC Groningen heeft zich donderdagavond in extremis verzekerd van een overwinning op Willem II. Het zag er lang naar uit dat het duel in Tilburg in een gelijkspel zou eindigen, maar invaller en matchwinner Mohamed El Hankouri bepaalde de eindstand in de slotminuten op 2-3. Dankzij de zege klimt Groningen naar de zesde plek op de ranglijst; de Tilburgers blijven steken op de zeventiende stek.

In de openingsfase van het duel, waar een minuut stilte aan voorafging ter nagedachtenis van alle overleden Willem II-supporters in 2020, moest Groningen de bal aan de tegenstander laten. Het veldoverwicht van de Tilburgers leidde overigens niet direct tot grote kansen. Na het eerste kwart van de wedstrijd namen de bezoekers het initiatief over, en dat was met name te danken aan invaller El Hankouri, die de geblesseerd uitgevallen Patrick Joosten verving na twintig minuten.

In zijn eerste actie van de wedstrijd snelde El Hankouri de zestien in en gaf hij de bal op een presenteerblaadje aan Jorgen Strand Larsen, maar de spits zag zijn slappe inzet vervolgens naast rollen. Even later kreeg Marokkaanse Nederlander ook zelf de ruimte om te schieten vanaf de rand van de zestien; hij zag zijn schot echter uit de kruising getikt worden door Jorn Brondeel. De grootste kans van de eerste helft voor Willem II kwam van de voet van Kwasi Okyere Wriedt, maar hij plaatste een schot van buiten het strafschopgebied net naast de linkerpaal.

De ban werd uiteindelijk vijf minuten na rust gebroken. Groningen een razendsnelle counter in huis en via Tomás Suslov belandde de bal bij El Hankouri, die vanaf de linkerkant van de zestien fraai binnenkrulde: 0-1. Strand Larsen dacht met een omhaal de voorsprong enkele minuten later te verdubbelen, maar deed dat in buitenspelpositie: het doelpunt werd afgekeurd. Na een uur spelen kwam de thuisploeg langszij. Vanuit de as van het veld verstuurde Görkem Saglam een uitstekende dieptepass richting Ché Nunnely, die oog in oog met Sergio Padt koelbloedig voor de 1-1 zorgde.

Nadat er een buitenspelgoal van Wriedt werd afgekeurd, kwamen de Tilburgers ruim tien minuten voor tijd alsnog voorsprong. Een voorzet van Leeroy Owusu werd volledig verkeerd ingeschat door de inmiddels ingevallen Wessel Dammers, die de bal achter zijn eigen doelman werkte: 2-1. De noorderlingen kwamen vier minuten na de treffer al met een antwoord: na een carambole voor het doel kon Ko Itakura van dichtbij de gelijkmaker binnenknikken. Willem II dacht nog een nieuwe voorsprong te grijpen, maar wederom werd een treffer van Wriedt afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk had Groningen de langste adem, want diep in blessuretijd werd via een counter de winnende treffer gevonden door matchwinner El Hankouri: 2-3.