Erik ten Hag neemt telefoon van Hans Kraay junior op tijdens interview

Donderdag, 14 januari 2021 om 22:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:57

In het interview met Erik ten Hag op ESPN ontstond een donderdagavond een opvallend moment. Tijdens het gesprek met Hans Kraay junior ging de mobiele telefoon van de journalist af en nam Ten Hag de telefoon op. De trainer van Ajax drukte de persoon aan de andere kant van de lijn, die anoniem belde, op het hart om later nog eens te bellen naar Kraay junior.

Aan het begin van het interview, tijdens de nabeschouwing van de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (1-3), ging de telefoon van Kraay junior af. "Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?", vroeg Ten Hag gekscherend. De telefoon van de journalist zat in een tas. "Moet ik je helpen, Hans?", wierp de trainer op, waarna Kraay junior aan de trainer vroeg om op te nemen. "Kun je straks even terugbellen? Ja? Ja, doe maar", zei Ten Hag, om er tegenover Kraay junior met een knipoog aan toe te voegen: "Het is de paus."

HAHA! Erik ten Hag neemt de telefoon van Hans op! ?? ?? pic.twitter.com/W5Jd665XlC — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2021

Na de korte interruptie vervolgde Ten Hag zijn analyse van de wedstrijd. "We hadden het over de scherpte in de zestien. We laten heel veel kansen liggen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we er ook een aantal toelaten", vertelde de oefenmeester van de koploper van de Eredivisie. "Op het moment dat de goal uiteindelijk viel, was de wedstrijd totaal voor ons en was het eigenlijk gespeeld. Maar er kwam één momentje van onachtzaamheid."

Uiteindelijk redde Klaas-Jan Huntelaar de drie punten voor Ajax. De veteraan viel in de 89ste minuut in en kwam vervolgens tweemaal tot scoren. "Hij heeft het al vaker gedaan. Het afronden is geweldig", klonk het lyrisch uit de mond van Ten Hag. "Je ziet na zijn eerste goal hoe blij hij is, maar dan gaat hij op jacht naar de tweede. Op een gegeven moment schoot de pijn in zijn kuit en ging hij toch op jacht naar de goal. Dat is denk ik een voorbeeld voor de hele generatie voetballers die eraan komt."

Het is voorlopig de vraag of Huntelaar zijn laatste wedstrijd voor Ajax speelde in Enschede. De 37-jarige spits wordt begeerd door zijn oude club Schalke 04 en lijkt zelf open te staan voor een terugkeer in Duitsland. 'Dat is een keuze die hij moet maken. Ik hoop dat hij niet gaat. Ik gun Klaas-Jan alles, want hij heeft zoveel betekend voor Ajax, voor mij en voor het team. Als hij daartoe zou besluiten, dan respecteer ik dat. Maar ik zal er alles aan doen om hem in Amsterdam te houden", beloofde Ten Hag.