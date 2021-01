Huntelaar bewijst waarde voor Ajax met ongelooflijke invalbeurt

Donderdag, 14 januari 2021

Ajax heeft donderdagavond puntenverlies afgewend in de competitiewedstrijd tegen FC Twente. In de laatste minuut van de officiële speeltijd bracht invaller Klaas-Jan Huntelaar redding met twee goals: 1-3. Sébastien Haller opende de score voor Ajaz. Zodoende vangt Ajax de wedstrijd tegen nummer twee Feyenoord zondag aan met drie punten voorsprong en een superieur doelsaldo. FC Twente, de nummer zeven van de competitie, evenaarde een negatief clubrecord met de vierde opeenvolgende thuisnederlaag in de Eredivisie.

De wedstrijd stond onder meer in het teken van de vele dwarsverbanden. Quincy Promes en Dusan Tadic stonden oog in oog met hun oude club, evenals trainer Erik ten Hag. Hetzelfde gold bij FC Twente voor Václav Cerny en Queensy Menig, die allebei een basisplaats hadden in de voorhoede. Danilo, de topschutter van FC Twente, wordt dit seizoen verhuurd door Ajax en stond in de spits tegen zijn eigenlijke werkgever. Ook Ajax-huurling Kik Pierie had een basisplek. Voor een van de ex-spelers van Ajax duurde het optreden echter maar een paar minuten, want Cerny haakte vroeg af met een blessure.

De aanvaller trok in de vijfde minuut vanaf de rechterflank naar binnen langs de rand van het strafschopgebied en vuurde een schot af, dat met enige moeite werd verwerkt door André Onana. Tijdens het schieten raakte Cerny geblesseerd. Gedurende zijn behandeling, toen Ajax met een man meer op het veld stond, opende Haller de score. De spits werd na een scherpe, indraaiende voorzet van Antony niet voldoende gehinderd door Pleguezuelo en knikte zorgvuldig binnen in de rechterhoek. Na het doelpunt liet Cerny zich vervangen door Jesse Bosch.

Ajax, met Jurriën Timber in plaats van Perr Schuurs in het hart van de defensie, was via Promes dicht bij de 0-2. Nadat de aanvallende middenvelder was weggestuurd door Daley Blind, schoot hij oog in oog met Joël Drommel naast. FC Twente liet zich ondertussen niet onbetuigd. De thuisploeg werd dreigend via Jayden Oosterwolde, die na een sprint over de linkerflank rakelings naast het doel van Onana schoot, en via een hard schot van Godfried Roemeratoe, dat via het lichaam van Blind in het zijnet belandde. Tadic liet aan de overzijde na zijn oude club pijn te doen met een kopbal.

Het bleef een open wedstrijd met kansen aan weerszijden. De grootste mogelijkheid in het restant van de eerste helft was voor Danilo, die na een steekpass van Roemeratoe wegkapte bij Davy Klaassen en van dichtbij op Onana stuitte. Aan het begin van de tweede helft werd de 1-1 van Queensy Menig afgekeurd omdat hij in buitenspelpositie was bediend door Oosterwolde. Aan de overzijde ontstonden kansen voor Ajax. Haller bediende Promes, die van dichtbij een enorme kans onbenut liet en over schoot; niet veel later kopte Haller zelf naast het doel op aangeven van Tadic.

Kort daarvoor was Oosterwolde uitgevallen met een hamstringblessure, de tweede grote blessuredomper voor FC Twente in de wedstrijd. Na een uur bracht Joël Drommel redding op een inzet van Haller, die hoopte te scoren met een slimme voetbeweging. In het eerste uur van de wedstrijd volgden de kansen elkaar in rap tempo op, maar de storm ging vervolgens liggen. Het spel van Ajax bleef stroef. De bezoekers leken niet echt in de problemen te komen, totdat FC Twente de stand in evenwicht trok via Pleguezuelo. Zes minuten voor tijd werkte de verdediger de bal van dichtbij binnen na een corner, doordat Ryan Gravenberch de bal niet goed wegwerkte: 1-1. Het leek daarbij te blijven, totdat Huntelaar in minuut 89 binnen de lijnen kwam. De routinier scoorde binnen een minuut van dichtbij na voorbereidend werk van Haller en besliste de wedstrijd in de blessuretijd na een schepte pass van Zakaria Labyad.