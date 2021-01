Mike Verweij onthult reden van afwezigheid Kudus tegen FC Twente

Donderdag, 14 januari 2021 om 20:51 • Laatste update: 20:56

Mohammed Kudus is donderdagavond niet van de partij bij Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen FC Twente vanwege een ‘(ultra)lichte reactie in de knie’, zo schrijft De Telegraaf-journalist Mike Verweij op Twitter. De twintigjarige Ghanese middenvelder keerde afgelopen zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV terug in de wedstrijdselectie, na maanden aan de kant te hebben gestaan met een meniscusblessure.

Kudus kwam tegen PSV elf minuten voor het einde als invaller binnen de lijnen, maar ontbreekt in Enschede. Het was voorlopig nog onduidelijk waarom de aanvallende middenvelder niet van de partij is tegen FC Twente, maar Verweij geeft via Twitter tekst en uitleg. “Even belrondje Ajax gemaakt: Kudus heeft (ultra)lichte reactie in knie, waaraan hij geblesseerd was. Met oog op Klassieker van zondag wordt geen risico genomen”, schrijft de Ajax-watcher van De Telegraaf op Twitter.

De afgelopen zomer voor negen miljoen euro van het Deense FC Nordsjaelland overgenomen Kudus raakte eind oktober in het Champions League-duel met Liverpool (0-1 nederlaag) geblesseerd aan zijn knie, moest onder het mes en ontbrak daardoor ruim drie maanden bij Ajax. Voor hij geblesseerd raakte, speelde vier officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij een doelpunt en drie assists verzorgde.