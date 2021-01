Mert Hakan Yandas trapt na tijdens bekerzege; drie Nederlanders op het veld

Donderdag, 14 januari 2021 om 20:41 • Laatste update: 20:49

Fenerbahçe heeft zich donderdagavond als laatste club geplaatst voor de kwartfinales van het bekertoernooi van Turkije. In eigen huis won de ploeg van trainer Erol Bulut met 1-0 van Kasimpasa. In totaal stonden er drie Nederlanders op het veld in het Sükrü Saracoglu Stadion. Ferdi Kadioglu had een basisplaats bij Fenerbahçe, terwijl Kasimpasa aantrad met Dogucan Haspolat en Derrick Luckassen.

Kasimpasa hoopte na 26 minuten op een strafchop, toen doelman Harun Tekin moeite had om een bal te controleren in het strafschopgebied en spits Isaac Thelin tot vallen bracht bij een poging de bal weg te tikken voor zijn voeten. De arbitrage onder leiding van Ümit Öztürk kende geen strafschop toe, waardoor de eerste helft zonder doelpunten eindigde.

Vijf minuten na de rust brak Mbwana Samatta de ban voor Fenerbahçe. De aanvaller, die voor het eerst sinds 24 november weer een basisplaats had nadat hij een maand aan de kant stond met blessureleed, liep na een indraaiende vrije trap van Caner Erkin naar de eerste paal en kopte binnen. Voor Erkin was het zijn zevende assist van het seizoen in officiële wedstrijden.

In de blessuretijd ontving middenvelder Mert Hakan Yandas, een van de vijf spelers bij Fenerbahçe die zijn basisplaats had behouden ten opzichte van het competitieduel met Büyüksehir Belediye Erzurumspor (0-3 zege), nog een directe rode kaart voor natrappen bij Aytac Kara. Na een onderling duel belandden de middenvelders op het gras en voelde Yandas de voet van Kara tegen zijn hoofd, waarna hij al liggend een trap terug uitdeelde.