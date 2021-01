Heerenveen wint wéér niet ondanks nieuwe slag van Veerman en Veerman

Donderdag, 14 januari 2021

Het duel tussen sc Heerenveen en RKC Waalwijk heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. Na 92 minuten voetballen stond er in Friesland een 1-1 stand op het scorebord, door doelpunten van Henk Veerman (voor de vijfde keer dit seizoen op aangeven van Joey Veerman) en Richard van der Venne (zijn eerste Eredivisie-treffer). Door het gelijkspel is Heerenveen nu al negen wedstrijden op rij zonder zege, terwijl RKC ‘pas’ vijf duels niet wist te winnen.

Met Heerenveen en RKC stonden er in het Abe Lenstra Stadion niet bepaald twee ploegen in een grootse vorm tegenover elkaar. Het waren de enige ploegen die in de laatste drie speelrondes van de Eredivisie geen enkel punt wisten te pakken: RKC verloor vier duels op rij, Heerenveen was al acht wedstrijden op rij zonder overwinning. Het eerste schot op doel van het duel kwam van jubilaris Mitchell van Bergen, die zijn honderdste Eredivisie-duel speelde, en dat overigens deed vanuit buitenspelpositie.

Na zeven minuten spelen was het al raak voor Heerenveen. Joey Veerman pikte zijn door RKC-doelman Kostas Lamprou gekeerde schot zelf op en bediende vervolgens Henk Veerman, die van dichtbij kon binnentikken. Nadat de VAR had gecontroleerd of de spits bij het maken van zijn elfde Eredivisie-treffer van het seizoen buitenspel had gestaan, kwam de openingstreffer op het scorebord. Het was al het vijfde Eredivisie-doelpunt van Henk Veerman op aangeven van Joey Veerman; geen enkel duo wist elkaar dit seizoen voorlopig beter te vinden.

Finn Stokkers kreeg snel daarna een goede mogelijkheid, maar verzuimde om de stand snel weer gelijk te trekken. RKC had in het restant van de eerste helft het betere veldspel, maar wist dat amper om te zetten in kansen. Heerenveen stelde daar een mogelijkheid voor Henk Veerman tegenover, maar Lamprou voorkwam dat hij al voor rust zijn tweede treffer van de avond aantekende. Ook na rust was de eerste kans voor Heerenveen, al ging het schot van Joey Veerman ruim over. Toch slaagde RKC er al vroeg in de tweede helft in om de stand gelijk te trekken. Nadat Stokkers nog een mogelijkheid had laten liggen, schoot Richard van der Venne op aangeven van Thierry Lutonda zijn eerste Eredivisie-treffer tegen de touwen.

Met 66 minuten op de klok kreeg Benjamin Nygren een grote kans op de 2-1 na voorbereidend werk van Van Bergen, maar de Zweedse aanvaller liet na om Heerenveen weer op voorsprong te zetten. Via Van Bergen en Nygren kreeg de thuisploeg in de slotfase nog mogelijkheden op de winnende treffer, al had Van der Venne aan de andere kant nog kunnen uitgroeien tot matchwinner. Uiteindelijk kwam er in de gelijke stand geen verandering meer, mede doordat een schot van invaller Vitali Damascan via Heerenveen-doelman Erwin Mulder tegen de paal ging.