Ronald de Boer: ‘Marc Overmars moet zich afvragen of hij een toevoeging is’

Donderdag, 14 januari 2021 om 19:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:40

Ajax doet er volgens Ronald de Boer goed aan om een rentree van Lasse Schöne in de selectie serieus te overwegen. De club maakte donderdagmiddag bekend dat de clubloze middenvelder zijn conditie voorlopig op peil houdt op De Toekomst. Van plannen tot een definitieve samenwerking is nog geen sprake, maar bij ESPN benadrukt De Boer donderdagavond het belang van een grote selectie.

Tijdens de voorbeschouwing op het duel met FC Twente zegt De Boer het logisch te vinden dat Ajax voorlopig onderdak biedt aan Schöne. De Deen speelde tussen 2012 en 2019 voor Ajax en verkaste daarna naar Genoa, dat er deze maand voor koos om het contract van Schöne te ontbinden. "Hij heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Het lijkt me niet meer dan normaal om iemand die zo gerespecteerd is erbij te halen", geeft de techniektrainer van de Ajax-jeugdopleiding aan. "Voor de trainingen is dat prima. Ze halen sowieso al vaak jongens van het tweede elftal omdat ze tijdens de training elf tegen elf willen spelen."

"Op een hoog niveau geldt: hoe breder je selectie, hoe beter voor een coach. In dat opzicht zou je zeggen: ‘Haal hem erbij’. Anderzijds heb je Gravenberch, Klaassen, Ekkelenkamp, Promes...", somt De Boer op. "Ik denk dat Marc Overmars goed moet gaan kijken wat er nog gebeurt op de transfermarkt en zich moet afvragen of hij hem een goede toevoeging vindt voor op het middenveld. Qua vrije trappen denk ik dat Ajax hem zeker kan gebruiken."

De Boer geeft desondanks toe niet te verwachten dat Schöne veel aan spelen zou toekomen bij Ajax. Dat is juist zijn wens met het oog op het EK in de zomer. Via de clubkanalen van Ajax laat de vrijetrappenspecialist weten niet voor ogen te hebben hoe zijn toekomst eruitziet. "Nu ik transfervrij ben, wordt er natuurlijk wel veel gesproken en geschreven. Daar houd ik me niet mee bezig. Het komt allemaal wel goed, ik ga heus wel een club vinden."