FC Twente maakt vlak voor wedstrijd tegen Ajax transfer bekend

Donderdag, 14 januari 2021 om 19:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:31

Lindon Selahi maakt het seizoen af bij Willem II. Kort voor de competitiewedstrijd tegen Ajax van 20.00 uur bevestigt Jan Streuer, de technisch directeur van FC Twente, aan TC Tubantia dat Selahi de rest van het seizoen wordt verhuurd aan de competitiegenoot. De international van Albanië beschikt over een aflopend contract, maar FC Twente heeft de mogelijkheid om de verbintenis met een jaar te verlengen.

Selahi kreeg deze week te horen dat hij mocht uitkijken naar een nieuwe werkgever. De 21-jarige middenvelder kwam een jaar geleden over van Standard Luik en kwam aanvankelijk regelmatig aan spelen toe. In het voortijdig beëindigde vorige seizoen speelde Selahi in totaal 25 competitiewedstrijden, waarvan 23 als basisspeler. Na de komst van Ron Jans veranderde zijn perspectief echter. Dit seizoen kwam Selahi niet verder dan vijf invalbeurten.

Zaterdag stond Selahi twee minuten op het veld tegen FC Emmen (1-4) en dat is voorlopig zijn laatste optreden in Enschedese dienst. Jans geeft de voorkeur aan Wout Brama en Godfried Roemeratoe, waardoor de deur voor een vertrek deze week open werd gezet door de clubleiding. Volgens de eerste berichten hadden clubs uit België interesse in Selahi, die opgroeide in dat land, maar Willem II trekt dus aan het langste eind.

Het is niet bekend of er sprake is van een optie tot koop. Selahi is zeker niet de enige speler die tijdens de winterse transferperiode vertrekt uit Enschede. Huurlingen Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki), Halil Dervisoglu (Brentford FC) en Alexander Jeremejeff (Dynamo Dresden) keerden eerder dan gepland terug bij hun eigenlijke werkgevers. Daar stond de komst van Issah Abass, die wordt gehuurd van 1. FSV Mainz 05, tegenover.