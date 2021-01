Erik ten Hag kiest voor Sébastien Haller en verrassende verdediger

Donderdag, 14 januari 2021 om 18:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:47

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen FC Twente van donderdagavond is bekend. Sébastien Haller beleeft zijn basisdebuut, want de recordaankoop neemt de positie van Zakaria Labyad over in de punt van de aanval. Een andere wijziging ten opzichte van het duel met PSV (2-2) is de entree van Jurriën Timber op de plek van Perr Schuurs, die op de bank begint. Het duel tussen FC Twente en Ajax begint om 20.00 uur in De Grolsch Veste.

Ten Hag wilde Haller na diens bliksemtransfer van West Ham United naar Ajax nog niet meteen voor de leeuwen gooien tegen PSV, maar liet de spits wel invallen aan het begin van de tweede helft. De verwachting was dat Haller tegen FC Twente zijn basisdebuut zou maken en dat blijkt inderdaad het geval. Ajax moet het stellen zonder het geblesseerde drietal Brian Brobbey, David Neres en Lassina Traoré. Timber staat voor het eerst sinds 4 oktober (1-0 nederlaag bij FC Groningen) in de basis bij Ajax.

Quincy Promes en Dusan Tadic staan oog in oog met hun oude club, evenals trainer Ten Hag. Hetzelfde geldt bij FC Twente voor Václav Cerny en Queensy Menig, die allebei een basisplaats hebben in de voorhoede. Danilo, de topschutter van FC Twente, wordt dit seizoen verhuurd door Ajax en staat in de spits tegen zijn eigenlijke werkgever. Klaas-Jan Huntelaar, die in verband wordt gebracht met een transfer naar Schalke 04, zit 'gewoon' bij de wedstrijdselectie van Ajax.

Ajax staat in puntenaantal gelijk met Feyenoord en Vitesse, maar kan een voorsprong van drie punten claimen door te winnen van FC Twente. De club hoopt te profiteren van de 1-3 nederlaag die concurrent PSV woensdag leed tegen AZ. Zondag wacht De Klassieker tegen Feyenoord. Ajax hoopt bovendien revanche te nemen op FC Twente na de 1-2 nederlaag op 5 december in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pierie, Pleguezuelo, Oosterwolde; Roemeratoe, Ilic, Zerrouki; Cerny, Danilo, Menig.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Promes; Tadic, Haller, Antony..