Steven Gerrard laat Nederlander na halfjaar al dromen van mooie transfer

Donderdag, 14 januari 2021 om 17:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:57

Gustavo Hamer mag een half jaar na zijn overgang naar Engeland dromen van een volgende stap in zijn carrière, weet het Engelse persbureau PA. De middenvelder geniet interesse van het Rangers FC van Steven Gerrard. Hamer staat momenteel onder contract bij Coventry City en is bij de nummer zeventien van de Championship het afgelopen half jaar uitgegroeid tot vaste basiskracht.

Hamer deed dit seizoen in 19 van de 23 competitiewedstrijden mee namens Coventry, dat afgelopen zomer anderhalf miljoen euro overmaakte voor de toenmalige spelmaker van PEC. De verkoop van Hamer aan de Engelse tweededivisionist was voor PEC een financiële meevaller, nadat de club hem voor 150.000 euro over had genomen van Feyenoord. Daarmee maakten de Zwollenaren een winst van minimaal 900 procent, een welkome opsteker na het wegvallen van een aantal sponsoren door de coronapandemie.

De in Brazilië geboren Hamer speelde in de jeugd bij ADO Den Haag en Feyenoord. Met laatstgenoemde club werd hij in 2017 kampioen van de Eredivisie, maar een doorbraak in Rotterdam-Zuid zat er nooit in. Feyenoord verhuurde hem een jaar later aan FC Dordrecht, waarna PEC de voormalig jeugdinternational definitief overnam. Twee sterke seizoenen in Zwolle leverden hem vervolgens een transfer naar Coventry op.

Bij Rangers wordt hij volgens de berichtgeving gezien als mogelijke langetermijnopvolger van Steven Davis. De 36-jarige routinier speelde dit seizoen weliswaar 35 wedstrijden, maar de club bereidt zich voor op zijn afscheid. Op dit moment lijkt Coventry niet te willen meewerken aan een vertrek van de Nederlander, wiens contract doorloopt tot medio 2023.