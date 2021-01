Genoa beantwoordt laatste resterende vraag over transfer Strootman

Donderdag, 14 januari 2021 om 17:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:25

Genoa heeft de komst van Kevin Strootman donderdagmiddag afgerond. De nummer zeventien van de Serie A maakt via de officiële clubkanalen bekend dat de middenvelder tot het eind van het seizoen wordt gehuurd van Olympique Marseille. Het was tot dusver nog niet zeker of Strootman gehuurd of gekocht zou worden, maar daarover is nu dus duidelijkheid.

Strootman landde dinsdagavond op het vliegveld van Genua, doorliep de medische keuring woensdagochtend met succes en heeft zijn eerste training met zijn nieuwe ploeggenoten al achter de rug. Daarmee maakt de 46-voudig international van Oranje zijn terugkeer in de Serie A na een afwezigheid van tweeënhalf jaar. Strootman speelde tussen 2013 en 2018 voor AS Roma en stapte daarna voor 25 miljoen euro over naar Olympique Marseille.

Strootman wordt bij Genoa de opvolger van Lasse Schöne, die na het ontbinden van zijn contract voorlopig meetraint bij Ajax. De voormalig middenvelder van FC Utrecht en PSV zat op een dood spoor bij Olympique Marseille. Onder trainer André Villas-Boas was hij ver afgedaald in de pikorde. “Ik moest deze kans grijpen”, zei Strootman woensdag dan ook in de Italiaanse media. “Ik ben blij om terug te zijn in Italië.”

“Ik heb genoten van mijn vijf jaren hier”, doelde de dertigjarige linkspoot op zijn tijd in Rome. “In Frankrijk bevond ik mezelf in een situatie die niet goed voor me was. Dit seizoen heb ik weinig wedstrijden gespeeld. Ik heb overlegd met mijn familie en we wilden graag terugkeren naar Italië.” Behalve Genoa had ook Cagliari interesse in Strootman. “Maar Genoa was de eerste club die zich meldde en ze hebben er alles aan gedaan om me te halen. Daarom heb ik voor deze club gekozen."