Carel Eiting raakt zwaar geblesseerd en keert mogelijk terug naar Ajax

Donderdag, 14 januari 2021 om 16:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:15

Carel Eiting heeft een knieblessure opgelopen, zo maakt Huddersfield Town bekend. De 22-jarige middenvelder, die dit seizoen gehuurd wordt van Ajax, heeft al een operatie ondergaan en is naar verwachting drie maanden uitgeschakeld. Huddersfield treedt met Ajax in overleg over het mogelijk afbreken van de huurperiode.

De precieze aard van de kwetsuur wordt door Huddersfield niet gecommuniceerd. "Carel heeft ongeveer drie maanden nodig om te herstellen van deze blessure", zei manager Carlos Corberán donderdag wel op de persconferentie. De oefenmeester weet nog niet of Eiting in Engeland blijft. "We zijn in gesprek met Ajax over zijn toekomst en de blessure. Ajax zal de beslissing nemen of hij blijft of niet."

Afgelopen zomer besloot Ajax om Eiting vanwege een gebrek aan speelkansen op huurbasis naar Huddersfield te sturen. Bij de club uit de Championship presteerde de middenvelder naar behoren: Eiting had een vaste basisplaats en kwam in negentien competitieduels tot drie doelpunten en drie assists. Bij Ajax heeft de voormalig jeugdinternational van Oranje een contract tot medio 2022.