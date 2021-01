Te Wierik keert terug in de Eredivisie en tekent meerjarig contract

Donderdag, 14 januari 2021 om 16:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:19

Mike te Wierik keert terug bij FC Groningen, zo verzekert Voetbal International. De verdediger kreeg eerder deze week van zijn club Derby County te horen dat hij mocht uitkijken naar een nieuwe werkgever en is het met Groningen eens geworden over een meerjarig contract. Als ook de laatste plooien in de onderhandelingen worden gladgestreken, is de terugkeer van de verdediger in de Eredivisie een feit.

Afgelopen zomer werd Te Wierik door Philip Cocu naar Derby County gehaald, maar sinds het vertrek van de Nederlandse oefenmeester hoeft de mandekker niet meer op speelminuten te rekenen bij de club uit de Championship. De afgelopen weken liet Te Wierik zijn ongenoegen blijken en nam de interesse in de centrumverdediger toe. Groningen, Fortuna Sittard en Heracles Almelo boden hem de kans om terug te keren in Nederland. Vanuit Duitsland liet FC St. Pauli weten geïnteresseerd te zijn.

Te Wierik begon goed in Engeland en speelde in de voorbereiding van het huidige seizoen nagenoeg alles bij Derby County, dat hem afgelopen zomer dus overnam van Groningen. De resultaten vielen echter tegen en de club zakte af naar de laatste plaats op het tweede niveau. Het leidde tot het ontslag van Cocu, waarna Wayne Rooney het stokje overnam. De voormalig sterspeler van Manchester United zag het niet in de Nederlander zitten en nam hem zelfs een tijdje niet op in de wedstrijdselectie.

De 28-jarige verdediger, die naast Groningen ook nog voor Heracles speelde, sprak openlijk uit graag terug te willen keren naar Nederland en noemde de Eredivisie 'de belangrijkste optie'. "Ook clubs uit Duitsland hebben zich gemeld. Er moet hier iets veranderen voor mij. Als Derby zegt dat ik de kans krijg, is het goed en ga ik ervoor. Maar als je je niet betrokken voelt, moet je verder kijken." Te Wierik kwam bij Groningen eerder in drie seizoenen tot 89 competitiewedstrijden. Bij Heracles, waar zijn profcarrière begon, stond hij 143 keer binnen de lijnen.