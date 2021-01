Chelsea neemt na negen jaar afscheid van zijn langst dienende speler

Donderdag, 14 januari 2021 om 14:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:45

Chelsea neemt definitief afscheid van Lucas Piazon, zo maakt de Engelse grootmacht bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige aanvallende middenvelder vervolgt zijn loopbaan bij Braga, de nummer vier van Portugal. Piazon stond sinds 2012 onder contract bij Chelsea en was met een dienstverband van 9,5 jaar de langst dienende profspeler van de club.

Piazon werd in 2012 door Chelsea als groot talent voor 7,5 miljoen euro overgenomen van São Paulo. Een succes werd de lange periode van de Braziliaan in Londen niet, daar hij slechts tot drie officiële duels in het shirt van the Blues kwam. Piazon is in Nederland bekend vanwege zijn verhuurperiode bij Vitesse in het seizoen 2013/14, toen hij met 11 goals in 29 competitieduels veel indruk maakte. Daarna speelde de Zuid-Amerikaan op huurbasis voor nog eens vijf verschillende clubs, maar nergens wist hij zijn niveau van Vitesse nog te halen.

De laatste anderhalf jaar werd Piazon door Chelsea uitgeleend aan Rio Ave. In zijn eerste seizoen was de offensieve middenvelder annex vleugelspits een gewaardeerde kracht en kwam hij tot twee goals in negentien competitieduels. Rio Ave eindigde op een knappe vijfde plek, waarmee kwalificatie voor de voorronde van de Europa League werd afgedwongen, waarin AC Milan uiteindelijk te sterk bleek.

Sinds december speelde Piazon bij Rio Ave nog maar zes minuten en werd hij nauwelijks meer in de wedstrijdselectie opgenomen. In overleg met Chelsea is besloten om de verhuurperiode, die nog tot het einde van het seizoen zou lopen, af te breken, zodat Braga hem kon inlijven. Bij die club wordt Piazon herenigd met trainer Carlos Carvalhal, met wie hij vorig seizoen ook werkte bij Rio Ave.