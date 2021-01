Roda JC haalt met voormalig Eredivisie-speler nodige ervaring naar Kerkrade

Donderdag, 14 januari 2021 om 14:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:58

Roda JC heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Ali Messaoud. De 29-jarige middenvelder speelde sinds de zomer van 2019 voor het Deense Vendsyssel FF, maar heeft zijn contract bij de eerstedivisionist laten ontbinden voor een terugkeer in Nederland. De Nederlands-Marokkaanse speler tekent in Kerkrade een contract tot het einde van het seizoen.

Messaoud begint in Nederland aan zijn vijfde club. De aanvallend ingestelde middenvelder maakte zijn debuut in de Eredivisie voor AZ, maar wist in Alkmaar niet door te breken als vaste waarde. Dat lukte hem bij Willem II wel, waar hij in zijn eerste jaar een belangrijk aandeel had in het kampioenschap van de Tilburgers naar de Eredivisie. Het leverde hem in 2015 een transfer op naar het Zwitserse FC Vaduz, door wie hij werd uitgeleend aan NEC Nijmegen. Via Excelsior speelde Messaoud zijn laatste jaren in Denemarken bij Vendsyssel.

Roda JC mengde zich op de transfermarkt nadat de club de voorbije weken twee basiskrachten weg zag vallen met Jordy Croux en Roland Alberg. “Met Ali halen wij een ervaren, multifunctionele speler in huis”, laat technisch directeur Jeffrey van As weten in een officiële verklaring. “Met het vertrek van Jordy Croux en Roland Alberg was onze bezetting op aanvallende posities beperkt. Met de komst van Messaoud krijgen we meer opties in de voorste linies en halen we een speler met scorend vermogen binnen.”

Messaoud is de tweede winterse versterking voor Roda JC, nadat de club zich eerder deze week verzekerde van de diensten van Stan van Dijck, die op huurbasis overkomt van VVV-Venlo. Roda JC zegt er alles aan te doen om Messaoud speelgerechtigd aan de aftrap te krijgen van de competitiewedstrijd tegen De Graafschap vrijdagavond.

