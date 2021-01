Milan heeft gewenste middenvelder binnen en denkt aan Mandzukic

Donderdag, 14 januari 2021 om 14:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:51

AC Milan heeft met Soualiho Meïté zijn gewenste versterking binnen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De middenvelder komt over van Torino en wordt voor de rest van het seizoen op huurbasis overgenomen door de koploper van de Serie A. Daarnaast heeft AC Milan een optie tot koop bedongen bij de contractonderhandelingen, waardoor de Fransman komende zomer voor tien miljoen euro definitief kan worden overgenomen.

De geruchten gingen al een tijdje dat Meïté het middenveld van AC Milan zou komen versterken, maar Torino wilde in eerste instantie alleen meewerken als de Milanezen Rade Krunic de omgekeerde weg zouden laten gaan. Daar zag Milan echter geen heil in. Meïté doorliep de jeugdopleiding van AJ Auxerre, waar hij in 2011 zijn debuut in het profvoetbal maakte. De defensieve rechtspoot werd vervolgens ondergebracht bij Lille, dat een bedrag van anderhalf miljoen euro overmaakte naar Auxerre.

Meïté wist in Lille de hoge verwachtingen niet waar te maken en koos voor Zulte Waregem, waar hij uitgroeide tot een van de blikvangers. De Franse jeugdinternational werd vervolgens voor acht miljoen euro opgepikt door AS Monaco, maar dat bleek niet de beste stap in zijn carrière. Monaco leende hem uit aan Girondins de Bordeaux, waarna hij een half jaar later voor vijf jaar bij Torino tekende. Daar geldt Meïte al een aantal seizoenen als vaste waarde op het middenveld.

In aanvallend opzicht had AC Milan zijn hoop gevestigd op Luka Jovic, die bij Real Madrid op een zijspoor is beland en de afgelopen maanden interesse genoot van verschillende clubs. De Serviër koos uiteindelijk voor een terugkeer bij Eintracht Frankfurt, waardoor AC Milan nu de mogelijkheden bekijkt om Mario Mandzukic aan te trekken, zo meldt Romano eveneens. De 34-jarige Kroaat zou in Milaan als back-up gaan dienen voor Zlatan Ibrahimovic. Eerder speelde Mandzukic in de Serie A voor Juventus, waar hij in 118 wedstrijden tot 31 treffers kwam. De spits is sinds juli transfervrij, toen hij vertrok bij het Qatarese Al-Duhail.