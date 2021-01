BILD: Klaas-Jan Huntelaar kan terug naar Schalke 04

Donderdag, 14 januari 2021 om 13:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:38

Klaas-Jan Huntelaar kan de rest van het seizoen afmaken bij Schalke 04, zo schrijft BILD donderdagmiddag. De 37-jarige spits van Ajax heeft al aangekondigd aan het einde van het seizoen te stoppen en lijkt in Amsterdam na de komst van Sébastien Haller overbodig. Schalke vecht tegen degradatie en is op zoek naar een centrumspits.

Huntelaar speelde vanaf 2010 zeven seizoenen voor Schalke 04, alvorens hij terugkeerde bij Ajax. De aanvaller was in Gelsenkirchen goed voor 126 goals en 35 assists in 240 officiële wedstrijden. Bij Ajax moet Huntelaar het vooral stellen met invalbeurten, al had hij in de maand december drie keer op rij een basisplaats. Dat had te maken met de blessures van zijn concurrenten Lassina Traoré en Brian Brobbey. In totaal staat Huntelaar dit seizoen op vijf goals uit tien competitieduels, waarvan zeven keer als invaller.

Schalke verkeert al het hele seizoen in degradatienood, al werd zaterdag tegen TSG Hoffenheim (4-0) de eerste competitiezege na 30 duels geboekt. De negentienjarige spits Matthew Hoppe, die dit seizoen doorbrak vanuit de jeugdopleiding van de club, was in die wedstrijd goed voor een hattrick. Dat waren tevens de eerste doelpunten van Hoppe in vijf gespeelde wedstrijden.

De clubleiding van Schalke lijkt er met Huntelaar dus een extra ervaren optie bij te willen halen. Eerder haalde de Duitse club ook al Sead Kolasinac terug. De linkervleugelverdediger speelde tussen 2012 en 2017 samen met Huntelaar bij Schalke en wordt de rest van het seizoen gehuurd van Arsenal, waar hij op een dood spoor was beland.