FC Den Bosch baart opzien: contract van aanwinst binnen 24 uur verscheurd

Donderdag, 14 januari 2021 om 12:25 • Rian Rosendaal

FC Den Bosch gaat tóch niet in zee met Jeroen Lumu. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakte woensdag nog melding van de komst van de 25-jarige aanvaller, maar een dag later is de situatie dus geheel anders. De clubleiding in Den Bosch wil niet uitgebreid ingaan op de beslissing om het contract van Lumu nu alweer te verscheuren, al wordt er via een bericht op Twitter wel een duidelijke hint gegeven.

"Jeroen Lumu is toch zijn wilde haren niet verloren. Bij FC Den Bosch geldt: graag of niet. Wij wensen Jeroen veel succes in zijn verdere carrière", zo brengt de club donderdag naar buiten op Twitter. De aanvaller zou het seizoen op amateurbasis afmaken bij de huidige nummer negentien in de Keuken Kampioen Divisie, tot vreugde van manager voetbalzaken Jan Gösgens. "Jeroen is een meer ervaren speler die op verschillende plekken in de aanval uit de voeten kan. Zo’n speler kunnen we bij FC Den Bosch goed gebruiken. Hij is een prima aanvulling op de aanvallers die we al in huis hebben."

Lumu debuteerde in 2011 bij Willem II en stond lange tijd te boek als groot talent. In tegenstelling tot de twee jaar jongere Frenkie de Jong, die ook de jeugdopleiding doorliep bij de Tilburgse club, koos hij voor een andere route van zijn loopbaan. Lumu speelde in Nederland voor Sc Heerenveen en FC Dordrecht. In het buitenland volgden avonturen in onder meer Turkije, Oostenrijk, India en Portugal. Tevens kwam de bij FC Den Bosch weggestuurde buitenspeler uit voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen.

"Als ik normaal had gedaan in mijn leven, was ik gewoon de beste van de allerbesten geworden. Maar ik kan niet normaal doen, dat is mijn grootste probleem", zo zei Lumu onlangs nog in een uitgebreid interview met Voetbal International. Het is niet bekend wat Lumu na zijn plotselinge vertrek uit Den Bosch gaat doen.