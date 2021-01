Perez concludeert: ‘Twee goals, nul assists, en hij was ‘the next big thing’...’

Donderdag, 14 januari 2021 om 12:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:57

Kenneth Perez vindt dat Mohamed Ihattaren dit seizoen te weinig laat zien. De aanvallende middenvelder van PSV wisselde woensdag volgens de analist van ESPN in de verloren wedstrijd tegen AZ (1-3) goede met mindere momenten af. Kijkend naar de statistieken van Ihattaren over het hele seizoen concludeert Perez dat hij zijn belofte nog niet heeft ingelost.

Perez licht een specifieke actie uit van Ihattaren in de 65ste minuut tegen AZ. De offensieve middenvelder snelt daarbij op de linkerflank langs zijn tegenstanders Albert Gudmundsson en Yukinari Sugawara en geeft vervolgens een lage voorzet, waaruit overigens niets komt. "Dit heb ik een heel lange tijd niet gezien", zegt Perez. "De versnelling bijna vanuit stand en daardoor mensen echt wegspelen. Op kracht, en dan een goede voorzet."

De actie van Ihattaren tegen AZ waarover Perez enthousiast is.

"Dat is de Ihattaren die ik heel graag wil zien", zegt de analist, die toevoegt dat hij de PSV'er de bal tegen AZ ook regelmatig zag ophalen bij zijn eigen verdediging. "Zo wil ik hem juist niet zien, als die langzaam handelende en wandelende Ihattaren." Zelf gaf het jeugdproduct van PSV de laatste weken te kennen in de media dat hij voelt steeds beter in vorm te komen, maar Perez kan zich daar niet helemaal in vinden.

"Ik weet wat hij zelf zegt, en wat veel mensen zeggen, omdat we allemaal, ik incluis, een hele mooie speler in hem zien", zegt Perez. "Maar hij heeft achttien wedstrijden in totaal gespeeld dit seizoen (dertien keer in de Eredivisie, vier keer in de Europa League en twee keer in TOTO KNVB Beker, red.): twee goals, nul assists. Voor iemand die vorig jaar werd uitgeroepen als 'the next big thing', is het mager. Het houdt wat mij betreft niet over."