Van Ginkel overladen met ontroerende reacties: ‘So proud of you, brother’

Donderdag, 14 januari 2021 om 16:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 16:04

Voor Marco van Ginkel kwam woensdagavond een einde aan 983 dagen zonder profvoetbal. De 28-jarige middenvelder viel bij PSV in tegen AZ, nadat hij daarvoor op 6 mei 2018 zijn laatste officiële wedstrijd speelde tegen FC Groningen. Sindsdien kampte hij met ernstig blessureleed aan zijn knie, kreeg hij meerdere keren te maken met een zware terugval en dreigde een gevaarlijke infectie zelfs een vroegtijdig einde aan zijn profloopbaan te maken. Van Ginkel overwon echter al die tegenslagen en zijn emotionele terugkeer lanceert een stortvloed aan reacties op sociale media.

De middenvelder kwam in de 87e minuut het veld op voor Mohamed Ihattaren, die hem na afloop meteen een hart onder de riem stak via Instagram Stories. “Gefeliciteerd Marra”, schreef hij, terwijl diverse ploeggenoten als Denzel Dumfries, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Noni Madueke en Pablo Rosario kwistig met duimpjes en hartjes strooiden. Ook foto’s van PSV en Van Ginkel’s eigenlijke werkgever Chelsea leveren ondertussen tienduizenden likes en reacties op.

Diverse fans van PSV omschrijven Van Ginkel’s rentree als ‘een mooi hoogtepunt op een verder trieste avond’. PSV verloor immers met 1-3, waardoor het afzakte naar de vierde plaats op de ranglijst. De ploeg is dus gedwongen tot een inhaalrace, waarin Van Ginkel nog een zo groot mogelijke rol hoopt te vervullen. De strijdbare middenvelder is daarnaast vooral dankbaar voor alle support en er lijkt inderdaad geen einde te komen aan de hoeveelheid steunbetuigingen voor Van Ginkel, die onder meer vanuit de Verenigde Staten een mooie reactie kreeg van voormalig ploeggenoot Eloy Room en vanuit Engeland van Reece James.

“So proud of you, brother”, stuurde de rechtsback van Chelsea bijvoorbeeld via Instagram Stories de wereld in. James revalideerde bij de Londenaren lange tijd samen met Van Ginkel, die al sinds 2013 onder contract staat op Stamford Bridge. Door de donderdag beklonken verkoop van Lucas Piazon aan Sporting Braga is de Nederlander daarmee zelfs de langst dienende speler van de Londenaren. In zijn acht dienstjaren bij de club speelde hij echter maar vier officiële wedstrijden in het shirt van The Blues, mede door ernstig blessureleed en verhuurbeurten aan AC Milan, Stoke City en nu voor de vierde keer aan PSV.

In principe loopt zijn contract bij de Londenaren aankomende zomer af, maar clubwatcher Nizaar Kinsella van Goal laat desgevraagd aan Voetbalzone weten dat Chelsea nog wel een eenzijdige optie heeft om zijn verbintenis met een jaar te verlengen. “Het zit er voor hem dus niet in om komende zomer transfervrij door PSV of een andere club te worden overgenomen, maar ze zullen ditmaal niet de hoofdprijs vragen”, verwijst de journalist naar 2018, toen PSV van Chelsea te horen kreeg dat Van Ginkel alleen voor een som van boven de tien miljoen euro te koop was.

Inmiddels is Van Ginkel echter weer drie jaar ouder geworden, is zijn blessureverleden nog veel gecompliceerder dan toen en ook de FIFA-regelgeving omtrent huurspelers van ouder dan 23 jaar speelt een rol. “Chelsea kan niet meer allerlei spelers verhuren, dus wordt er eindelijk permanent afscheid genomen van jongens als Lucas Piazon, Izzy Brown, Charlie Brown en vele anderen. Andere clubs weten ook dat ze geen toekomst hebben op Stamford Bridge, dus vangt Chelsea nauwelijks geld voor die spelers”, legt Kinsella uit.

Marco van Ginkel played for PSV tonight, his first match for 32 months following a lengthy injury lay-off. Congratulations and welcome back, Marco! ?? pic.twitter.com/IY8jrzZ6pP — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 13, 2021

De journalist geeft aan dat het vermaarde ‘huurlegever’ van Chelsea daarmee eindelijk aan banden wordt gelegd, maar Van Ginkel behoorde volgens hem nooit tot de categorie handelswaar. “José Mourinho had heel veel vertrouwen in hem en zag het echt in hem zitten toen hij voor acht miljoen euro werd gekocht van VItesse. Ik dacht zelf ook dat hij het in zich had het te maken in de Premier League, maar je hebt behalve heel veel talent ook heel veel geluk nodig om de slagen bij Chelsea. Helaas heeft Van Ginkel dat laatste sinds zijn komst naar Londen veel te weinig gehad”, aldus de clubwatcher.

“Zijn blessures hebben hem tot verdriet van de fans enorm tegengehouden, maar het doet mijn hart goed om te zien dat hij in ieder geval weer op het veld kan staan.” Kinsella noemt het ‘prachtig’ hoe Van Ginkel zijn demonen in zijn moeilijke hersteljaren het hoofd heeft geboden en nu weer vooruit kan kijken. “Hij is door zijn houding enorm populair bij de medische staf en Chelsea-fans weten hoe goed hij was voor zijn blessures. Ik hoop van harte dat hij de opgaande lijn bij PSV vast kan houden en net zo belangrijk kan worden als in hun vorige kampioensjaar.”

Van Ginkel leidde PSV drie seizoenen geleden naar de landstitel en hoopt nu na zijn lange revalidatie opnieuw een rol te kunnen spelen in de strijd om het kampioenschap.

In seizoen 2017/18 droeg Van Ginkel als huurling het hele seizoen de aanvoerdersband en had hij met veertien goals en vier assists een zeer belangrijk aandeel in de landstitel van PSV. Ook toen speelde hij echter al geregeld met injecties en aan het einde van het seizoen ging hij onder het mes voor zijn knie. Uiteindelijk bleek die operaties allerminst afdoende en kostte het hem tig ingrepen en bijna duizend dagen om weer wedstrijdfit te geraken. “Dan ben je echt een enorme doorzetter”, vindt Kinsella. “Zijn liefde voor de sport is bijzonder inspirerend en deze beloning is hem zo enorm gegund.”

Voor de camera van de NOS liet Van Ginkel kort na afloop van de wedstrijd weten dankbaar te zijn voor alle support van zijn teamgenoten, vrienden en familie. “Mijn telefoon is echt ontploft. Ik heb veel meegemaakt, veel operaties gehad. Nu ik eindelijk weer mijn eerste minuten heb gemaakt, ben ik trots. Ik train inmiddels al twee, drie weken helemaal mee en die paar minuten tegen AZ smaken naar meer. Ik weet nog niet of ik al een hele wedstrijd kan spelen, maar ik weet wel dat ik meer kan dan dit. Het is mooi om eindelijk weer voetballer te zijn.”