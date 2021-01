‘Laporta ziet concurrent afhaken en hoeft alleen nog met tweetal af te rekenen’

Donderdag, 14 januari 2021 om 12:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:27

Er zijn nog maar drie presidentskandidaten over bij Barcelona, zo melden verschillende Spaanse media donderdag. Emili Rousaud is tien dagen voor de presidentskandidaten definitief afgehaakt, zo klinkt het vanuit Spanje. De grote favoriet Joan Laporta hoeft op 24 januari alleen nog zien af te rekenen met de overgebleven concurrenten Toni Freixa en Víctor Font in de strijd om het voorzitterschap bij Barcelona.

Rousaud heeft zich naar verluidt formeel teruggetrokken uit de verkiezingsrace en dit ook officieel doorgegeven aan de kiesraad van Barcelona. De Spaanse bestuurder haalde afgelopen maandag nog het vereiste aantal handtekeningen op bij de socio's van de Catalaanse grootmacht: 2510 stuks. Ook Laporta (10.257), Font (4.710), Freixa (2.821) namen de laatste horde richting de verkiezingen van later deze maand. Desondanks is Rousaud drie dagen later niet meer in de race om het stokje over te nemen van de huidige preses Josep Maria Bartomeu. Hij wacht naar verluidt niet meer op het definitief tellen van alle stemmen die op de presidentskandidaten zijn uitgebracht.

De overige presidentskandidaten Agusti Benedito, Pere Riera, Jordi Farré, Lluis Fernández Ala en Xavi Vilajoana haalden onvoldoende handtekeningen op en moesten daardoor een streep zetten door hun ambities aangaande het voorzitterschap in het Camp Nou. In Catalonië geldt Laporta al enige tijd als de grote kandidaat, met Font als zijn belangrijkste concurrent op 24 januari. Laporta was tussen 2003 en 2010 ook al de voorzitter van Barcelona.

Rousaud toonde zich eind november nog bijzonder ambitieus in een uitgebreid interview met Marca. "We werken eraan om Neymar terug te halen, al moet hij dan wel eerst de rechtszaak tegen Barcelona intrekken", zo klonk het bijna twee maanden geleden. De schijnbaar afgehaakte presidentskandidaat wilde naast Neymar nóg een topspeler binnenhalen. "We willen minimaal twee topspelers aantrekken en één daarvan is Neymar. De naam van de andere topspeler hopen we snel openbaar te kunnen maken en ik weet zeker dat zijn komst veel enthousiasme teweeg zal brengen. We staan in ieder geval in direct contact met deze speler."

Volgens Rousaud waren er ook ambitieuze plannen voor de renovatie van het Camp Nou. "We zullen een referendum organiseren om te kijken of we de naam van het stadion naar 'Camp Nou – Leo Messi' kunnen veranderen." Rousaud wilde tevens de band met enkele clubiconen aanhalen. "Mochten we de verkiezingen winnen, dan willen we Xavi, Andrés Iniesta en Carles Puyol veel meer bij de club. het elftal en La Masia (jeugdafdeling van Barcelona, red) betrekken", aldus de bestuurder uit Spanje.