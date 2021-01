VVV maakt na vierklapper Giakoumakis gehakt van uitspraak Janmaat

Donderdag, 14 januari 2021 om 11:40 โ€ข Rian Rosendaal

Het leedvermaak is groot bij VVV-Venlo na de verrassende 1-4 overwinning op ADO Den Haag van woensdagavond. De Venlose club richt de pijlen na de vierklapper in het Cars Jeans Stadion voornamelijk op Daryl Janmaat, die voorafgaand aan het duel zei zich geen zorgen te maken over VVV-spits Georgios Giakoumakis. De Griekse spits tekende prompt voor de gehele productie van de Limburgse formatie, waarop de social media-afdeling van VVV twee plagerige tweetjes de wereld instuurde.

"Ik ben niet nerveus voor mijn duels met hem", zo zei Janmaat eerder deze week in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij scoort makkelijk en we zullen scherp moeten zijn, maar we moeten niet wakker gaan liggen voor de spits van VVV." De uitspraak over Giakoumakis kwam Janmaat duur te staan, want de topschutter van VVV was woensdagavond nauwelijks af te stoppen. Door het kwartet aan treffers tegen ADO staat hij met zestien treffers bovenaan de topscorerslijst in de Eredivisie.

VVV reageert donderdagochtend via Twitter op de 'we moeten niet wakker gaan liggen voor de spits van VVV'-uitspraak van Janmaat in de richting van Giakoumakis. Men reageert met een slapende emoticon op de woorden van de ADO-verdediger, terwijl korte tijd later een gifje volgt met de tekst Deal with it. ADO Den Haag en Janmaat hebben overigens nog niet gereageerd op het plaagstootje van VVV.

Giakoumakis benadrukte na afloop van het duel met ADO dat hij VVV in ieder geval tot het einde van het seizoen trouw wenst te blijven, al is er wel een duidelijk voorbehoud. "We zijn een familie en daarom wil ik minimaal tot het einde van het seizoen blijven. Maar ik kan het niet garanderen. Er kan iets heel groots voorbijkomen", zo klonk het in gesprek met ESPN. Giakoumakis kan sowieso rekenen op de steun van zijn teamgenoten. "Na de wedstrijd sprak ik met mijn ploeggenoten en ze vroegen me te blijven. Dat voelde erg goed en speciaal."