‘Solskjaer lacht het laatst na controversiële beslissing over Van de Beek’

Donderdag, 14 januari 2021 om 11:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:21

Woensdagavond werd het geduld van Donny van de Beek opnieuw op de proef gesteld. De 23-jarige middenvelder van Manchester United had drie dagen eerder in de FA Cup-wedstrijd tegen Watford (1-0 winst) nog een goede indruk achtergelaten, maar bleef vervolgens tegen Burnley (1-0 zege) negentig minuten op de bank. Toch klinkt er in de Engelse media begrip voor die beslissing van manager Ole Gunnar Solskjaer.

"Solskjaer lacht het laatst na een controversiële beslissing over Donny van de Beek", zo schrijft The Mirror. De Britse tabloid haalt aan dat Manchester United onder leiding van de Noorse coach voor het eerst sinds 2017 bovenaan in de Premier League staat. Het is zelfs voor het eerst dat the Red Devils de ranglijst aanvoeren ná de jaarwisseling sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson bijna acht jaar geleden.

De speelminuten bij Manchester United in 2020/21

SPELER PREMIER LEAGUE CHAMPIONS LEAGUE FA CUP LEAGUE CUP TOTAAL 1. Bruno Fernandes 1.390 439 0 192 2.021 2. Scott McTominay 920 341 90 165 1.516 3. Fred 914 340 0 259 1.513 4. Paul Pogba 949 178 0 201 1.328 5. Nemanja Matic 638 222 10 180 1.050 6. Donny van de Beek 249 276 90 237 852

Van de Beek kwam op voorspraak van Solskjaer, die zijn keuzes op het middenveld vorig seizoen te beperkt vond. Met de komst van de Oranje-international zijn de drie middenveldposities bij United dubbel bezet. Solskjaer kan kiezen uit Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Paul Pogba, Nemanja Matic en Van de Beek.

Uit de cijfers blijkt dat Bruno Fernandes met meer dan 2.000 gespeelde minuten de absolute nummer één is voor Solskjaer. Van de Beek speelde dit seizoen 852 minuten, het minst van de zes genoemde spelers. The Mirror begrijpt dat wel. "Solskjaer heeft een winnende formule gevonden met een controlerend blok bestaande uit (vaak) Paul Pogba en Scott McTominay, die beiden in de vorm van hun leven zijn", schrijft de krant.

United won zeven van de laatste negen wedstrijden en voorlopig kan Van de Beek waarschijnlijk dan ook niet rekenen op meer speelkansen. "Van de Beek is op dit moment verre van Solskjaers grootste zorg", aldus The Mirror. "Hem tevreden stellen door hem meer minuten gunnen zou de uitstekende reeks die hij bij Manchester United heeft neergezet juist kunnen verstoren."