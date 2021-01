Lasse Schöne traint mee bij Ajax: ‘Op dat vlak kun je het zien als thuiskomen’

Donderdag, 14 januari 2021 om 11:10 • Jeroen van Poppel

Lasse Schöne staat vanaf donderdag op het trainingsveld bij Ajax, zo laat de 34-jarige middenvelder weten aan Voetbal International. Schöne liet onlangs zijn contract ontbinden bij Genoa en gaat meetrainen op Sportcomplex De Toekomst. "Het is vrijblijvend, ik mag meetrainen om mijn conditie op peil te houden", aldus de vijftigvoudig Deens international.

Het lijkt er dus niet op dat Schöne in aanmerking komt voor een contract bij Ajax, de club die hij in 2019 verliet na het bereiken van de halve finale van de Champions League en het winnen van de nationale dubbel. Wel laat Schöne weten dat er 'de nodige interesse' in hem is, ook vanuit Nederland. Daarbij houdt de vrije trappenspecialist in zijn achterhoofd dat komende zomer het EK staat gepland.

"Ook met het oog op komende zomer, het EK, is het belangrijk om een paar goede en fitte maanden te draaien", zegt Schöne. "Ik weet nog niet waar dat uiteindelijk zal zijn. Dat veel fans me graag terug zien bij Ajax en zo over me praten, vind ik echt geweldig. Dat doet me veel, want ik ben anderhalf jaar weg bij de club. Iedereen weet ook wat Ajax voor mij betekent, en het is mooi om te horen dat dit andersom vanuit supporters ook leeft."

Schöne speelde dit seizoen nog geen enkele officiële wedstrijd, maar hoopt zich alsnog in de kijker te spelen voor het Deense elftal. "Ik heb vijftig interlands gespeeld, en altijd met veel plezier en trots voor Denemarken gespeeld, dus het is logisch dat ik dolgraag het EK nog mee wil maken. Zeker omdat er ook in Kopenhagen wordt gespeeld. Maar dan moet ik in de komende maanden wel op een goed niveau actief zijn, dat is duidelijk. Ik ga er alles aan doen, en lukt het niet, dan niet. Maar dan heb ik niet het gevoel: had ik er maar meer aan gedaan. Eerst weer lekker het veld op, bij Ajax. Ja, op dat vlak, kan je dat ook weer zien als thuiskomen."