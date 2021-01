‘Hypocriete’ Klopp hard aangepakt: ‘Salah en Mané zijn daar ook toe in staat’

Donderdag, 14 januari 2021 om 10:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:49

Mark Clattenburg snapt weinig van recente uitlatingen van Jürgen Klopp over de arbitrage in de Premier League. De manager van Liverpool sprak onlangs zijn verbazing uit over het aantal strafschoppen voor Manchester United in de afgelopen jaren. De voormalig toparbiter is van mening dat Klopp zich niet moet bezighouden met de titelconcurrent, maar de hand in eigen boezem moet steken.

Klopp vond dat Liverpool tot tweemaal toe een strafschop had moeten hebben in de uitwedstrijd tegen Southampton (1-0 nederlaag) van begin januari. Na afloop klonk dan ook een vernietigend oordeel van de Duitse manager. "Manchester United heeft in twee jaar tijd meer strafschoppen gekregen dan ik bij Liverpool in vijfenhalf jaar. Al wil ik dat niet als excuus gebruiken voor het verlies van vanavond." De bewering van Klopp bleek niet te kloppen, want Liverpool kreeg sinds zijn aanstelling in oktober 2015 dertig strafschoppen mee. Manchester United daarentegen staat sinds de entree van Ole Gunnar Solskjaer in december 2018 op 27 strafschoppen.

In de optiek van Clattenburg moet Klopp niet kijken naar de penaltygevallen bij andere clubs. "Op een aantal beweringen van Klopp is zeker wat aan te merken", zo schrijft Clattenburg in zijn column voor de Daily Mail. "Ten eerste is het zeer hypocriet als hij zegt dat de speler van Manchester United bewust uit zijn op strafschoppen. Mohamed Salah en Sadio Mané zijn net zo goed in staat om dergelijke tactieken te hanteren. Klopp voelt zeker de spanning, want sinds de dagen van Sir Alex Ferguson hebben we geen manager meegemaakt die zo opzichtig bezig is met het beïnvloeden van de scheidsrechter in aanloop naar een topduel (met Manchester United op zondag, red.). Dat deed Klopp vorig seizoen niet toen Liverpool wekelijks won."

Volgens Clattenburg is Klopp een slechte verliezer. "Dat is altijd al zo geweest. Bij verlies nemen de irritaties de overhand. Het klopt echter totaal niet als Klopp zegt dat er een aura rond Manchester United hangt waardoor bepaalde beslissingen in hun voordeel uitvallen. Dat was wel zo toen Ferguson daar nog de manager was, maar daar is sinds zijn vertrek (in 2013, red.) nauwelijks nog sprake van." De mindgames van Klopp maken dan ook geen indruk op Clattenburg. "Het is een poging om in het hoofd van Paul Tierney te komen in aanloop naar de kraker tussen Liverpool en Manchester United van zondag."