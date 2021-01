Presidentskandidaat zet Xavi wéér centraal: ‘Spreek hem vaker dan mijn vrouw’

Donderdag, 14 januari 2021 om 10:08 • Rian Rosendaal

Víctor Font is één van de vier overgebleven presidentskandidaten bij Barcelona. Hij gaat op 24 januari de strijd aan met grote favoriet Joan Laporta, terwijl ook Toni Freixa en Emili Rousaud er alles aan doen om later deze maand het stokje over te nemen van de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu. Font benadrukt in aanloop naar de verkiezingen nog maar eens dat Xavi het sportieve boegbeeld moet worden in het Camp Nou, ook al is Ronald Koeman sinds afgelopen zomer de hoofdcoach bij de Catalanen.

"Xavi is het uithangbord van ons project op sportief vlak", zo verklaart Font donderdag in een uitgebreid interview met Mundo Deportivo. "Hij heeft daarnaast enkele vertrouwelingen die goed bij Barcelona passen. Dat is ook van cruciaal belang. Het is onze taak om de randvoorwaarden te creëren zodat deze geweldige mensen successen kunnen boeken." De presidentskandidaat staat in ieder geval in nauw contact met Xavi, die als trainer verbonden is aan Al-Sadd in Qatar. "Ik praat tegenwoordig vaker met hem dan met mijn vrouw", stelt Font met een kwinkslag.

Vooral nu tijdens de verkiezingscampagne vinden er geregeld gesprekken plaats tussen Font en Xavi. "Tijdens onze gesprekken komen heel veel zaken aan bod", vervolgt de presidentskandidaat zijn verhaal. "Gisteren liet ik hem een foto zien waarop te zien is dat de handtekeningen die ik heb verzameld werden ingeleverd bij Barcelona. Ik droeg een doos met daarop het nummer zes...(het rugnummer dat Xavi altijd droeg als speler, red.). Xavi vroegt regelmatig hoe de campagne ervoor staat, maar ook andere onderwerpen worden door ons besproken."

Font hoopt dat het eventueel aanstelln van Xavi als hoofdcoach van invloed kan zijn op de keuze van Messi aangaande zijn toekomst als speler. "Messi wil uitdagingen blijven zien bij Barcelona en ik denk dat wij hem dat ook kunnen bieden, zeker met iemand als Xavi. Hij heeft een vertrouwensrelatie met Messi. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat Messi zich heel erg comfortabel voelt bij onze plannen", aldus Font, weet er dat af en toe contact is tussen Xavi en Messi. "Al weet ik niet waarover ze praten. Er is contact omdat ze elkaar goed kennen, maar de details van hun gesprekken ken ik niet."