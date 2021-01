Bayern München volledig in shock na afgang: ‘Waarom lach je?’

Donderdag, 14 januari 2021 om 09:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:10

De afgang van Bayern München woensdagavond laat in de tweede ronde van de DFB-Pokal kwam keihard aan bij de Duitse topclub. Holstein Kiel, de nummer drie van de 2. Bundesliga, poetste tot tweemaal toe een voorsprong van der Rekordmeister weg, waaronder in de laatste minuut van de extra tijd: 2-2. In de verlenging werd niet meer gescoord, waarna vanaf elf meter alleen Marc Roca namens de bekerhouder miste: 6-5.

“Ik ben in shock. We zijn allemaal heel teleurgesteld”, vertelde trainer Hansi Flick na afloop. “Die zeer late gelijkmaker stoort me nog het meeste. Hier zijn verder geen excuses voor, we moeten dit maar snel vergeten. We gaan hard trainen en kijken naar de toekomst.” Bayern werd in 2000/01 voor de laatste keer uitgeschakeld in de beker door een club die niet in de Bundesliga uitkwam. Destijds was 1. FC Magdeburg als vierdeklasser de stuntploeg.

Flick wilde niets weten van een druk speelprogramma als excuus. Afgelopen vrijdag ging immers ook het uitduel met Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga met 3-2 verloren. “We zullen moeten leven met dit resultaat. We moeten kijken hoe we weer meer druk op de tegenstander kunnen krijgen en we moeten beter verdedigen.” Bayern krijgt zondag de kans op eerherstel: in de eigen Allianz Arena komt SC Freiburg op bezoek. Drie dagen later staat een uitduel met FC Augsburg op het programma.

Thomas Müller was na afloop van het duel in het Holstein Stadion niet te genieten en al helemaal niet toen een verslaggeefster van ARD ogenschijnlijk lachend vroeg hoe de stemming in de kleedkamer van Bayern was. “Wat denk je? Je lacht nu. Waarom lach je?”, antwoordde hij richting Valeska Homburg, die dat echter ontkende: “Ik lachte niet. Ik neem het zeer …” Müller onderbrak de verslaggeefster en zei: “Natuurlijk heb je gelachen en natuurlijk is de stemming bedrukt.”

Homberg vroeg Müller vervolgens naar de reden van het debacle. We hebben verloren van de underdog. Holstein gaf alles gaf wat het in zich had en deed dat zeker goed. Toch hadden we hier moeten winnen. Na rust hadden we vier pingpong-acties in hun strafschopgebied. Het ontbrak ons aan geluk. Nu zijn we uitgeschakeld en dat is zeer jammer.”