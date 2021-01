Driessen voorspelt harde ingreep Advocaat: ‘Start niet met hem tegen Ajax’

Donderdag, 14 januari 2021 om 08:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:08

Valentijn Driessen heeft duidelijk zijn bedenkingen bij de komst van Lucas Pratto naar Feyenoord. De Argentijnse aanvaller bakte er woensdagavond tegen PEC Zwolle (1-0) weinig van in de spitspositie van de Rotterdamse club, zo luidt het harde oordeel. Driessen verwacht dan ook dat trainer Advocaat aanstaande zondag kiest voor Nicolai Jörgensen als spits van Feyenoord in De Klassieker tegen Ajax.

"Aanvankelijk werd gedacht dat Feyenoord met de komst van de fysiek sterke Lucas Pratto tegenstanders van het kaliber PEC Zwolle wel even omver zou kegelen", zo schrijft de chef voetbal in zijn analyse voor De Telegraaf. "Hij zou de ontbrekende schakel zijn geweest in al die wedstrijden in De Kuip die Feyenoord niet wist te winnen dit seizoen tegen FC Twente, Sparta, FC Utrecht en Heracles Almelo." Tegen PEC wist Pratto echter totaal niet te imponeren. "Bij zijn eerste kennismaking met het gras van De Kuip tegen het op papier zwakkere, inzakkende PEC Zwolle bleek Pratto tot driemaal toe het eindstation en alle kansen bleken niet aan hem besteed."

Driessen benadrukt overigens wel dat Pratto een aantal keer op de goede plek stond bij een aanval van Feyenoord, zonder dat daar een doelpunt uitkwam. "Z’n twee slappe pogingen voor rust en zijn zwakke kopbal in de tweede helft verrieden dat Feyenoord niet een gevreesde doelpuntenmachine in huis heeft gehaald." Driessen ziet de nodige tekortkomingen bij Pratto. De winteraanwinst heeft volgens hem weinig snelheid, inhoud en is daarnaast geen goed aanspeelpunt voorin. "Het ligt voor de hand dat Advocaat niet met hem, maar toch met Jörgensen in de spits zal starten tegen Ajax."

Pratto werd in het duel met PEC net als zondag tegen Sparta Rotterdam (0-2) voortijdig naar de kant gehaald door Advocaat. "Praat-o’ (tot nu toe viel hij vooral op door zijn vele interviews) heeft dan weliswaar de datum 17 januari met rood omcirkeld sinds hij in Nederland is, een plaats op de bank lijkt zijn voorlopige lot zondag", verwijst Driessen naar de uitspraak van Pratto, die bij zijn entree bij Feyenoord gelijk het topduel met Ajax aanhaalde. De spits is naar eigen zeggen meestal in vorm in topwedstrijden, al is het nog de vraag of hij zondag aan de aftrap verschijnt in de Johan Cruijff ArenA.