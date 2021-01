Spaanse media knielen voor Frenkie de Jong: ‘Nóg beter dan bij Ajax’

Donderdag, 14 januari 2021 om 08:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:42

Frenkie de Jong krijgt donderdag veel lovende kritieken voor zijn verrichtingen in het duel tussen Real Sociedad en Barcelona (1-1) in de Spaanse Super Cup. De middenvelder nam woensdagavond de openingstreffer voor zijn rekening, maar groeide uit ook tot schlemiel door na rust een strafschop te veroorzaken. In de noodzakelijke strafschoppenreeks miste de Nederlander bovendien de eerste elfmetertrap van de Catalanen, maar Marc-André ter Stegen zorgde er met twee gestopte strafschoppen voor dat het team van Ronald Koeman naar de finale ging. Bij de kranten in Spanje blijft desondanks vooral het goede spel van De Jong hangen.

Sport deelde De Jong een acht uit, al kreeg vrijwel elke basiskracht hetzelfde cijfer. Alleen Martin Braithwaite (een zeven) en Marc-André ter Stegen (een tien) werden anders beoordeeld. “De Jong had moeite om in de wedstrijd te komen. De druk van Real Sociedad zorgde ervoor dat hij weinig ruimte had om zich te laten zien, al liet hij zich op het juiste moment zien om een uitstekende voorzet van Antoine Griezmann binnen te koppen en de score te openen. Na rust trad hij opnieuw op de voorgrond door hands te maken en een strafschop te veroorzaken. Ook leek De Jong het duel in de reguliere speeltijd te beslissen toen hij er bijzonder goed voorstond, maar zijn tegenstander was hem vóór en voorkwam zijn inzet. Hij voelde zich vrij en was regelmatig in en rondom het strafschopgebied te vinden.”

Frenkie de Jong ?? Op aangeven van Antoine Griezmann kopt hij heerlijk binnen ??#ZiggoSport #SuperCopa #RSOFCB pic.twitter.com/4syXNQivP6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2021

Marca zag een positieve en een negatieve kant bij De Jong, la cara y la cruz. “De Jong speelde een geweldige wedstrijd en was in alle hoeken van het veld nadrukkelijk aanwezig. Hij opende de score, maar hij veroorzaakte ook op onnodige wijze een strafschop. Maar zijn wedstrijd was veel meer dan twee doelpunten. Om nog een rustig terug te kijken. Hij gaat elke dag beter spelen”, concludeerde de meest verkochte sportkrant van Spanje. Ook Mundo Deportivo was lovend over de verrichtingen van de Oranje-international. “Hij ging mee naar voren, hij ging mee naar achteren en hij maakte de 0-1 met het hoofd na een goede voorzet van Griezmann. Met zijn nieuwe, verticale rol is hij een van de sleutelspelers in offensief opzicht. Hij maakt vele meters.”

Redacteur Javier Gascón wijdde een artikel aan De Jong. “Het stapje voorwaarts dat hij moest maken om te lijken op de veelbelovende middenvelder die anderhalf jaar geleden van Ajax overkwam, is inmiddels een ferme stap vooruit geworden. De Jong is zelfs een betere en een completere speler dan in zijn periode bij de Nederlandse club. Na een grijs eerste seizoen waarin hij moest wennen, een seizoen dat moeilijk was voor iedereen, volgde een twijfelachtig eerste half jaar onder Koeman. Een gesprek met de trainer lijkt hem bevrijd te hebben. Niet alleen was hij woensdag trefzeker, nummer drie in een maand tijd, ook nam hij het team op sleeptouw op de momenten dat het het meest nodig was.”

“De Jong begint te lijken op de box-to-box-middenvelder waar Barcelona zo veel miljoenen voor heeft betaald. Al was hij dit keer iets te box-to-box”, verwees AS naar de manier waarop hij bij beide doelpunten betrokken was. “Hij kopte de 0-1 als een aanvaller binnen en veroorzaakte de 1-1 als een slechte centrumverdediger.” El Periódico zag ook hoe De Jong uitblonk. Het dagblad deelt de Nederlander een zeven uit; alleen Ter Stegen scoorde hoger met een negen. “Op zijn 23ste is hij fysiek in staat om zich van strafschopgebied naar strafschopgebied te begeven, al zorgde dat er wel voor dat hij ook een strafschop veroorzaakte.”

“Nu laat hij ook constant goede prestaties zien, zoals we al van hem hadden verwacht. Dat is pas ontstaan toen Koeman het systeem van Barcelona veranderde.” ElDesmarque deelt alleen aan Ronald Araújo, Ousmane Dembélé (beiden een acht) en Ter Stegen (een tien) hogere cijfers uit dan De Jong, die een zeven ontvangt. “Hij voldeed ruimschoots aan de eisen van Koeman. Hij staat nu al op drie doelpunten in amper een maand en hij begeeft zich meer dan ooit in het strafschopgebied van de tegenstander. Zijn kopbal na een voorzet van Griezmann was prachtig. In de tweede helft was hij wel verantwoordelijk voor een strafschop door een handsbal die hij had kunnen voorkomen.”