Evenaring record Ziyech maakt trots: ‘Geweldige speler en geweldig mens’

Donderdag, 14 januari 2021 om 07:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:53

Vaclav Cerny is dit seizoen één van de uitblinkers bij het goed presterende FC Twente. De vleugelaanvaller kan zich qua statistieken zelfs meten met Hakim Ziyech, die tussen 2014 en 2016 voor de Tukkers uitkwam. Cerny werd afgelopen zaterdag met zijn openingstreffer tegen FC Emmen (1-4) de eerste speler van FC Twente sinds Ziyech in 2015 die op vijf doelpunten én vijf assists staat. De buitenspeler voelt zich dan ook bijzonder gelukkig in het elftal van trainer Ron Jans.

"Zo, dat is een mooie speler om mee in één rijtje staan", is Cerny in gesprek met TC Tubantia trots op de vergelijking met Ziyech. "In Amsterdam woonde ik naast Hakim. Geweldige speler en een geweldig mens. Maar euh..ik sta inmiddels wel op zes goals en zes assists, hè." Cerny voelt een optimaal vertrouwen bij FC Twente, een gevoel dat in het verleden bij Ajax en FC Utrecht vaak ontbrak. "Voor een voetballer is het heel belangrijk op de juiste momenten in je loopbaan mensen tegen te komen die in je geloven."

De zelfkritische Cerny steekt echter ook de hand in eigen boezem. "Ik ga niemand iets verwijten, ik heb het bij FC Utrecht niet laten zien", vervolgt de voormalig Ajacied zijn relaas. "Het ligt altijd op de eerste plaats aan jezelf. Iedereen die me kent, weet hoe kritisch ik op mezelf ben. Maar bij FC Utrecht was na drie wedstrijden het krediet al weg. Dat heb ik nooit begrepen. Ik ging weg bij Ajax, maar Erik ten Hag is daarvoor wel een half jaar heel gericht met me bezig geweest. Dat heb ik in Utrecht gemist." in Enschede kwam Cerny in een warm bad terecht. "Het eerste gesprek dat ik met Ron Jans had, voelde meteen goed. Vanaf de eerste dag praat en luister ik graag naar hem. Daar voel ik me prettig bij."

Ronald de Boer maakte Cerny mee als jeugdtrainer bij Ajax. Voorafgaand aan de eerste ontmoeting tussen Ajax en FC Twente (1-2) eerder dit seizoen uitte hij zijn teleurstelling. De oud-speler had in Amsterdam meer verwacht van de vleugelaanvaller. Ik snap dat. "En Ronald mag dat ook zeggen, want hij kent me van haver tot gort. Ik heb zelfs bijna wekelijks nog contact met hem. Dan praten we over de dingen die beter kunnen. Hij is heel kritisch op me en dat is goed. Je bent niet op de wereld gekomen om alleen maar complimentjes te ontvangen", aldus Cerny, die donderdagavond met FC Twente aantreedt tegen koploper Ajax.