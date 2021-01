Wéér ruzie tussen Neymar en Álvaro: ‘Ik heb je beroemd gemaakt’

Donderdag, 14 januari 2021 om 07:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:12

Paris Saint-Germain won woensdagavond ten koste van Olympique Marseille de eerste prijs van het seizoen. Het team van Mauricio Pochettino veroverde dankzij een 2-1 zege op de aartsrivaal de Franse Super Cup. Het betekende ook een weerzien tussen Neymar, die na 65 minuten spelen zijn rentree maakte, en Álvaro Rodriguez. In september kregen de twee het op het veld én via sociale media flink met elkaar aan de stok en werd Álvaro door de Braziliaan zelfs beticht van racisme. Dat leidde tot een online hetze van Neymar-fans tegen de Spanjaard, ook al konden de aantijgingen van de aanvaller nooit worden bewezen.

Ook woensdagavond was het raak. Álvaro en Neymar vochten verbeten duels uit en het had niet veel gescheeld of de verdediger had een tweede gele kaart gekregen. Vijf minuten voor tijd benutte Neymar een strafschop en met zijn viering van het doelpunt leek hij de draak te steken met Álvaro. Na afloop plaatste Neymar een afbeelding van zijn viering op Twitter en voegde hij de tekst ‘Koning, hè Álvaro’, toe. Het antwoord van de Spanjaard volgde een half uur later. “Mijn ouders hebben mij altijd geleerd hoe je vuilnis moet buitenzetten”, luidde de reactie van de verdediger, die een foto toevoegde waarop te zien is hoe hij het hoofd van Neymar vasthield tijdens de wedstrijd.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours?? pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

Om kwart voor twee ’s nachts antwoordde Neymar, met de nodige smileys: “En jij bent vergeten hoe je prijzen wint”. Daar bleef het niet bij. Álvaro reageerde door een foto van Pelé te plaatsen met de tekst ‘en jij altijd in de eeuwige schaduw van de koning’, waarna Neymar het gesprek afsloot met: “En jij in mijn schaduw. Ik heb je beroemd gemaakt. Geen dank, fenomeen.” Op Instagram had Neymar ook al een ietwat provocerende video geplaatst waarin hij een shirt van Marseille laat zien, ‘nee’ schudt met zijn vinger en vervolgens het tenue van PSG en zijn medaille laat zien. Franse media stellen dat het een boodschap is richting Dimitri Payet, waar Neymar het in september ook via sociale media mee aan de stok kreeg.

Y tú la mia ?? te hizo famoso.. de nada fenômeno ?????? — Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021

“Zoals jullie kunnen zien, blijven de provocaties maar doorgaan”, liet Álvaro in de nacht van woensdag op donderdag in een reactie aan LaSexta weten. “Uiteindelijk ziet iedereen hoe hij is. Ook tijdens de uitreiking van de prijs ging Neymar maar door met provoceren. Op sociale media vond hij het ook nodig om maar door te blijven gaan. Het is heel makkelijk om in veel facetten van het leven meer te bereiken dan iemand die veel minder intelligent is.” Op 7 februari staan Marseille en PSG in het kader van de Ligue 1 opnieuw tegenover elkaar.