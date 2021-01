Giakoumakis gaat VVV na verzoek alleen ‘voor iets heel groots’ verlaten

Donderdag, 14 januari 2021 om 00:21 • Daniel Cabot Kerkdijk

Georgios Giakoumakis wil tot het einde van het seizoen bij VVV-Venlo blijven. De aanvaller bracht woensdag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-4) met vier treffers zijn doelpuntentotaal op zestien en is daarmee voorlopig afgetekend topscorer van de Eredivisie. “Na de wedstrijd sprak ik met mijn ploeggenoten en ze vroegen me te blijven. Dat voelde erg goed en speciaal.”

“We zijn een familie en daarom wil ik minimaal tot het einde van het seizoen blijven”, vertelde Giakoumakis voor de camera van ESPN. Om er vervolgens aan toe te voegen: “Maar ik kan het niet garanderen. Er kan iets heel groots voorbijkomen.” Giakoumakis heeft liefst 61,5 procent van de doelpuntenproductie van VVV in de Eredivisie voor zijn rekening genomen: 16 van de 26 doelpunten.

De teamgenoten van Georgios Giakoumakis vroegen de goalgetter om te blijven.



"Als er niets heel erg speciaals komt, wil ik tot het einde van het seizoen blijven."#adovvv pic.twitter.com/kTi4ZJkdGt — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2021

Giakoumakis scoorde in Den Haag met een schot, een kopbal en twee keer uit een strafschop. “Ik heb nog nooit vier keer gescoord”, vervolgde de topscorer, die na afloop naar scheidsrechter Jannick van der Laan ging om de wedstrijdbal op te halen. “Ik ben vooral blij dat ik voor het eerst dit seizoen met een kopbal wist te scoren. Daar heb ik veel over nagedacht.”

Nooit eerder stond een speler van VVV na zestien speelrondes bovenaan de topscorerslijst. Hans Sleven maakte in 1958/59 de meeste goals voor VVV, 24, en was tot woensdag ook de enige speler van VVV die vier keer in één Eredivisie-duel had gescoord. De enige spelers die deze eeuw minimaal zestien keer scoorden in de eerste zestien speelrondes waren Luis Suárez (17 voor Ajax in 2009/10) en Mateja Kezman (18 voor PSV in 2002/03).

VVV herinnerde ADO overigens op sociale media aan enkele uitspraken over Giakoumakis. In Den Haag gaven ze vooraf aan niet wakker te liggen van de Griek en dat was voor de Venlonaren reden genoeg om de uitspraken er nog maar eens bij te pakken.